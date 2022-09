Didier Deschamps y los problemas de Paul Pogba: "Tiene carácter de sobra para superarlos"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, habló este jueves sobre el posible chantaje a Paul Pogba , en el que estaría implicado su hermano Mathias, y dijo que el internacional francés "es sólido y tiene carácter de sobra para superarlo".

En medio de un tenso ambiente alrededor de la vigente campeona del mundo, Deschamps también respondió a una cuestión sobre el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, al que, de acuerdo con la revista So Foot, tres subordinadas acusan de enviar mensajes subidos de tono.

"El presidente está bien, en plena forma (...) De momento, hay demasiado ruido, cosas que se dicen que no son verdad. Evidentemente esto no es lo ideal, pero la unidad y la fuerza de los que estamos dentro sigue ahí", aseguró el seleccionador.

Respecto al caso extradeportivo que afecta a uno de sus pilares, Paul Pogba -quien no está convocado para la Liga de las Naciones por su lesión de rodilla-, Deschamps aclaró que no entrará al trapo.

"Que la Justicia haga su trabajo. A pesar de esta situación, (Paul) es alguien sólido, que tiene carácter y está centrado en el terreno de juego", refirió.

La Justicia francesa investiga una posible extorsión a Paul Pogba, al que habrían exigido 13 millones de euros a cambio de protección.

De momento, ya han sido arrestados al menos cuatro personas, entre ellas su hermano Mathias, quien habría involucrado en esta sórdida historia a Kylian Mbappé.

Según Mathias, Paul habría contratado un hechicero para echar un mal de ojo al delantero francés, extremo negado por el centrocampista de la Juventus de Turín. Precisamente sobre este tipo de creencias espirituales de raíz africana -en francés "maraboutage"-, Deschamps aseveró "no tener problema si permite a algunos sentirse mejor psicológicamente".

En plena recuperación de una lesión de rodilla, Pogba no tiene garantizada su presencia en el mundial de Catar, advirtió Deschamps, quien aseveró que si el centrocampista no tiene minutos antes con la Juve no lo llamará.

"Él no va a venir solo porque sea uno de los pilares de la selección. Los que vengan tienen que estar aptos", recalcó.