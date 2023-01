Didier Deschamps respaldó a Noël Le Graët, a pesar de considerar 'inapropiadas' sus declaraciones

El seleccionador de Francia Didier Deschamps rechazó este miércoles comentar la suspensión del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Noël Le Graët, decidida poco antes por el Comité Ejecutivo de la entidad, aunque sí valoró como "inapropiadas" sus declaraciones sobre Zinédine Zidane .

Después de varias polémicas y de sus declaraciones hacia Zidane en RMC el domingo, Noël Le Graët fue "apartado" el miércoles de la presidencia de la FFF, durante una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo.

Publicidad

"Antes de que me hagan preguntas, prefiero decir algunas palabras sobre las declaraciones de mi presidente. Sus comentarios (sobre Zidane), como él ha reconocido y admitido, fueron inapropiados", declaró Deschamps ante los medios de comunicación, en Niza, durante el lanzamiento de una campaña caritativa de la que es padrino.

"Considero que es algo muy bueno que se haya disculpado con 'Zizou", añadió el seleccionador.

"La situación deportiva trajo una rivalidad deportiva entre nosotros, para algunos incluso un conflicto. Siempre tendré mucho respeto hacia él por lo que hemos vivido y compartido juntos. Ya en nuestra primera vida como jugadores y por quién es, lo que representa en el fútbol y en el deporte francés", añadió Deschamps, cuyo contrato fue renovado hasta 2026, decisión validada el miércoles por el Comité Ejecutivo.

Al ser preguntado de nuevo por un periodista sobre la suspensión de Le Graët, el exjugador formado en Nantes rechazó hablar más: "No esta previsto, no está previsto hoy".

Publicidad

Rodeado de niños a quienes concedió numerosas fotos, Deschamps participó en Niza en el lanzamiento de la 34ª edición de la campaña solidaria Monedas Amarillas, acompañado por Brigitte Macron, esposa del presidente de la República Emmanuel Macron.

Todo el impacto mediático en el fútbol internacional, se generó hace pocos días, cuando, el que era el presidente de la Federación Francesa de Fúbol para ese entonces: Le Graët, habló en la emisora RMC sobre la antigua estrella de la selección francesa y del Real Madrid en un tono de desdén sobre las especulaciones de que pudiera ser el próximo seleccionador francés, una opción descartada con el anuncio por la FFF este pasado sábado de la prolongación del contrato con Didier Deschamps hasta julio de 2026, es decir, hasta el próximo Mundial.

Publicidad

El presidente de la federación dudó de que Zidane vaya a entrenar la selección de Brasil como se decía en la emisión y añadió: "Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club...".

Hizo hincapié en que en ningún momento se habían planteado la posibilidad de no renovar el contrato con Deschamps, que "es irreemplazable".

Preguntado sobre si Zidane le había llamado en los últimos días, Le Graët respondió que si lo hubiera hecho "no le habría cogido siquiera el teléfono". "Para decirle qué. Hola señor, no se preocupe búsquese otro club, yo me quedo con Didier".