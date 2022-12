Didier Luna: “Mi conciencia está tranquila, yo nunca cometí ningún delito”

Este jueves, en entrevista para el programa ‘Mañanas Blu’ de ‘Blu Radio’, el exentrenador de la Selección Colombia femenina Sub-17 entregó una versión de los hechos diferente, a la cual aceptó en audiencia ante la Fiscalía.

Luego de aceptar cargos, por el delito de acoso sexual agravado, el exseleccionador dijo que tenía su conciencia tranquila porque no había cometido ningún delito, algo diferente a lo dicho el miércoles en comparecencia ante la ley.

Didier Luna, dijo tajantemente que “mi conciencia está tranquila por lo que se me está acusando, yo nunca cometí ningún delito”; algo diferente a lo dicho en audiencia.

Luna, fue denunciado por Carolina Rozo, fisioterapeuta de la Selección Colombia femenina Sub-17 entre 2017 y 2018, por acoso sexual agravado, sin embargo, al aceptar los cargos imputados, ahora el técnico tendrá que responder por el delito de injuria por vía de hecho.

“La señora Rozo me pidió un pago por 10 millones pesos”, fue otra de las versiones entregadas por el timonel en la entrevista al medio radial.

Constantemente repitió su trayectoria y bagaje en el fútbol “yo pienso que la opinión publica conoce cómo soy yo, si en algún momento tuve un comportamiento, no fue por irrespetar. Además, le expresé mis disculpas (a Carolina Rozo) si alguna vez la ofendí”.

Fuera de la profesional en fisioterapeuta, también se conoce un denuncio por parte de la futbolista Angie Cano, quien junto a su padre también entregaron sus acusaciones sobre Luna.

“En ningún momento yo toque a Angie Cano. Hay cosas que la gente lo juzga a uno sin saber por qué. Todo lo que me ha puesto la ley colombiana lo he hecho”, fueron sus observaciones al respecto.

Cerró su intervención diciendo “deseo retomar mi trabajo. He tenido momentos difíciles. Ya voy para 14 meses sin trabajo”.

Pero la situación no quedó ahí. Acto seguido, llamaron a Carolina Rozo, quien manifestó haber escuchado atentamente las palabras de Luna.

En primera instancia dijo sobre el entrenador que “está un poco desequilibrado en sus declaraciones”, teniendo en cuenta que el día anterior aceptó y al día siguiente salió con otra versión.

“Yo me siento tranquila. Finalmente él aceptó su culpabilidad, pero que hoy diga otra cosa… La justicia se encargará de dar su veredicto. No tiene sentido y es incoherente lo que dijo”.

Sobre la presunta suma de dinero solicitada añadió: “es falso lo de los 10 millones de pesos. Yo le dije a mi abogado que no iba a aceptar dinero de indemnización. Yo a ese tipo no le recibo ni un peso. Legalmente se habla de dineros, el abogado de él ofreció, me da pena decirlo… 2’500.000 ofreció, Además, él está trabajando en un club de niñas.

Su entrevista la cerró con fuertes palabras: “ese señor es una vergüenza para el fútbol colombiano. Lamento mucho por los papás de las niñas del equipo, pero si van a ese equipo ya saben lo que les corre pierna arriba”.