Didier Luna se defendió de las acusaciones por acoso sexual en la Selección Colombia femenina

El seleccionador lo hizo este jueves a través de un comunicado de prensa en el que desmintió las declaraciones de la fisioterapeuta Carolina Rozo.

Didier Luna, ex entrenador de la Selección Colombia femenina Sub-17, se defendió este jueves de las acusaciones por acoso sexual y laboral por parte de la fisioterapeuta Carolina Rozo y que, según ella, se presentaron en el pasado Suramericano de la categoría, en Argentina.

“Las acusaciones no corresponden a la realidad y por el contrario son atropellos e injurias a mi vida profesional, familiar y personal”, empezó Luna.

“Las denuncias realizadas por la señora Carolina Rozo, no tienen fundamento y sus acusaciones son mediáticas y sensacionalistas, con ellas solo pretende manchar mi imagen como profesional dedicado al fútbol, vulnerando mi dignidad, la de mi familia y generando en los colombianos una imagen negativa sobre mí”, agregó Luna en el comunicado.

Carolina Rozo aseguró este lunes que el seleccionador la “abordaba con propuestas. Yo me niego. Él me dice que me atenga a las consecuencias. Él cambia y empieza a gritar y presionar. Todo el cuerpo técnico se va contra mí”.

Ante esto, luna señalo que "escuchando las entrevistas y leyendo las declaraciones dadas por la señora Rozo, logro evidenciar que la misma confundió la exigencia profesional con el desempeño de sus funciones, que es consigna en mi quehacer y que en un momento de competencia se hace mucho mayor, para director técnico, deportistas, cuerpo técnico y médico que representa a un país", finalizó Luna.

Este es el comunicado de Didier Luna:

