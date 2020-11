"Diego está deshidratado porque no toma agua, toma mucho alcohol y nada más"

Rocío Oliva , expareja de Diego Maradona , pidió en las últimas horas que ayuden al técnico de Gimnasia a superar su adicción al alcohol, el cual considera el problema de fondo en la salud del exjugador.

"Está deshidratado porque no toma agua, toma mucho alcohol y nada más. También es una depresión y un conjunto de cosas. El alcohol te lleva a estar depresivo", aseguró Oliva, en diálogo con 'Radio Mitre'.

"Por el bien de todos los chupasangre, que a Diego Maradona no le pase nada"

Además, apuntó contra la actual pareja de Maradona, Verónica Ojeda, de quien dijo maneja la puerta de la clínica y no permite el ingreso de las hijas, Giannina y Dalma.

"Giannina lo vio en el día de su cumpleaños a Diego, y lo vio mal, no quiso ir con él a la cancha... Las hijas no quieren participar de semejante bochorno. En la clínica hay una lista de las personas que pueden entrar y dentro de esas personas no están las hijas. Verónica Ojeda maneja la puerta", finalizó.

"Si Diego quiere se para y se va, no es un cuadro grave", explicó el médico de Maradona

Publicidad

Cabe recordar que Diego Maradona fue internado el pasado lunes en una clínica de La Plata, provincia de Buenos Aires, como una medida de prevención, aseguró su médico personal.