Diego Lugano no lo dudó: “Falcao García sigue siendo el mejor delantero colombiano”

Diego Lugano es voz autorizada para hablar de fútbol. Capitán y emblema de una de las mejores generaciones del fútbol uruguayo, fue un hombre que tuvo que afrontar mil batallas dentro del campo de juego.

Por eso, en diálogo con ‘Espn’ sobre su percepción de la actual Selección Colombia, el ‘charrúa’ no dudó en afirmar que es una “gran equipo con un grupo de jugadores que brillan en las mejores ligas”.

Sin embargo, si Lugano tiene que quedarse con un solo futbolista ‘cafetero’ la respuesta es clara: "Sigue siendo Falcao. Es el mejor delantero que tienen, un referente como Suárez y Cavani en Uruguay. Para hallar un sustituto en ese nivel no va ser fácil para Colombia ni para Uruguay".

A la hora de referirse sobre los defensores de nuestro país, el excentral escogió dos hombres: “Yo jugué contra Yerry Mina en Brasil y además el último Mundial que hizo fue tremendo. Es un zaguero de área y ahí es donde se definen los partidos. También enfrenté en la Copa Libertadores (semifinales entre Nacional y Sao Paulo, en 2016) a Dávinson Sánchez y ya se vía con una gran proyección. Es rápido y fuerte, el típico defensor colombiano”.

Por último, Lugano no quiso dejar de lado a Juan Guillermo Cuadrado. "Por mis características, fue el que más trabajo me dio. Me costaban más los jugadores rápidos, por eso los atacantes de área como Falcao y Teófilo Gutiérrez, eran más fáciles de controlar por mi fútbol y mi fuerza física”.

