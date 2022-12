“Diego Maradona, como jugador un ‘crack’, como persona, despreciable”

Edgardo Codesal, el árbitro que pitó la final del Mundial de Italia 90 entre Argentina y Alemania, habló de su desencuentro con Diego Maradona, por entonces figura de la 'albiceleste'.

“Si yo hubiese aplicado el reglamento, debí haberlo expulsado antes del partido por el insulto que le hace a todo el estadio. Traté de calmarlo y de explicarle lo que estábamos jugando. Es uno de los mejores jugadores del mundo y no lo supo entender”, le contó Codesal a la emisora ‘1010’, de Uruguay.

“Yo podría haberlo echado porque nunca entendió la disciplina. Cuando yo expulso a Monzón viene a gritarme que él sabía del robo armado por la FIFA. Y ahí también podría haberlo expulsado. Siempre contemplé lo que era como futbolista, pero como persona es de lo peor que conocí en mi vida”, agregó.

El togado, sin embargo, dijo que su personalidad era diametralmente opuesta a la calidad que tenía como jugador.

“Era un líder total, transmitía todo dentro del campo. Como jugador, todos mis respetos y admiración. Vi cosas increíbles por parte de él. En 1990, contra Rusia, Argentina no salía al campo y los jueces me apuraban y la FIFA también. Voy al vestuario y le digo a Bilardo que debían salir para evitar la multa. Me responde que no sabía si salían porque estaban esperando a Diego, que no sabía si iba a jugar. Lo veo al fondo a Maradona y tenía el tobillo como una pelota y piden vendarlo a 90 grados, con la pierna extendida. Salió al complemento y fue el mejor de la cancha. Como jugador un crack, como persona, despreciable”, finalizó.

