Diego Maradona, 'durmiendo con el enemigo': sus cuidadores le daban marihuana y licor

Este miércoles, en audios que se filtraron, se revelaron nuevos detalles relacionados con los últimos días de vida del recordado Diego Armando Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 en extrañas circunstancias, en la ciudad de Buenos Aires.

El contenido de las conversaciones entre el médico Leopoldo Luque y otro hombre dejaron en evidencia que los encargados de cuidar al 'Pelusa' hacían cosas para nada recomendables y que de seguro afectaron al eterno astro argentino.

"Decí que, dentro de todo, tengo a 'la Monona' (la cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos 'la Monona' y el de seguridad, todos fumando porro", se escuchó de parte de Luque a su interlocutor.

Además se oyó afirmar que ""hoy se levantó todo dolorido, el chabón no descansa. Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino, más las pastillas. No podés todo".

"El otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano. No aguanto más la situación de que 'Charly' le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él (Charly) cuando en la autopsia saliera marihuana", añadió.

Posterior a su fallecimiento, el tema Maradona ha estado entre trascendidos de prensa, señalamientos de las hijas Dalma y Gianina al entorno de su padre y otros aspectos más que causan polémica semana tras semana en su país y que generan resonancia en el mundo entero.