"Diego Maradona intentó suicidarse mientras conducía en La Habana, se salvó de casualidad"

Diego Maradona falleció el pasado mes de noviembre y todavía su nombre resuena en los distintos medios de Latinoamérica.

Y es que cuando se habla del 'Pelusa' todo es noticia, aún después de muerto: ahora es Alfredo Cahe quien ha revelado detalles de algunos pasajes de la vida del astro argentino.

El médico, en entrevista 'América TV', reveló que “hay un antecedente que la gente no tiene en cuenta. En Cuba a los colectivos se les dice guagua. En una oportunidad él iba manejando su coche, cerca de la guagua, y se tira contra ese colectivo tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad”

Todo se dio, según Cahe, "durante la segunda internación de Diego en La Habana”, y “no tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: ‘no la vi, me la lleve de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles”.

El médico que estuvo durante diez años al lado del 'Diego' aclaró el porqué no le creyó a Maradona la supuesta excusa de aquel accidente.

“Por dos motivos. Primero, porque tenía una lesión cerebral, sin llegar a ser un Alzheimer, como se decía por ahí. Y segundo, la medicación psicofarmacológica que tomaba no era la adecuada. Diego necesitaba paz y tranquilidad y no la podía conseguir a través de la medicación”, concluyó.