Diego Maradona: “Me jode que no me incluyan entre los posibles técnicos de Argentina”

El argentino publicó una foto en su cuenta de Instagram, luego de dos intervenciones quirúrgicas menores, en donde criticó fuertemente al periodismo ‘gaucho’.

“Me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos. Yo me acuerdo de sus comienzos, cuando yo todavía jugaba, y pareciera que ahora él ya no me conociera”, comentó el excampeón mundial, luego de su operación en la boca.

Publicidad

“Y lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros ex técnicos de la selección, pero no de mí”, agregó Maradona, quien fue técnico de Argentina en Sudáfrica 2010.

Vea acá: Argentina confirmó partido de preparación contra la Selección Colombia, en Estados Unidos

Así mismo, Maradona, quien actualmente es el presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia, habló del mercado de pases y aseguró dejaría su puesto si llegará a ser llamado por la selección de su país. La verdad es que el mercado se disparó y yo no puedo jugar con la plata de los dirigentes, y mucho menos con este dolor en la boca. Yo tengo un contrato por tres años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida”.

Diego manifestó las razones por las cuales no ha dado declaraciones en los medios de comunicación. “Quiero recuperarme y ponerme 10 puntos. Por esto es que no estoy yendo a los programas de TV, que me invitan, y estoy hablando por las redes sociales“.

Publicidad

Maradona sigue en su proceso de recuperación en Buenos Aires, en compañía de su familia y en los próximos días viajará a territorio europeo para continuar sus actividades al frente del Dinamo Brest.

Publicidad