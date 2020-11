"Diego Maradona me vio y me dijo que yo era un negrote", el piropo del '10' a zaguero colombiano

Ante la muerte de Diego Armando Maradona en la ciudad de Buenos Aires y a los 60 años, se comienzan a conocer hechos curiosos que se dieron durante la oportunidades en las visitó Colombia. Una de esas apariciones del popular y famoso 'Pelusa' se dio en enero de 2007, cuando el '10' argentino hizo parte de la despedida de Mauricio 'Chicho' Serna.

Uno de los hombres de fútbol que participó en dicho compromiso fue Luis Carlos 'Coroncoro' Perea, histórico de nuestra Selección y de paso por Nacional y Medellín, entre otros, quien habló con Lina Tobón, periodista de Noticias Caracol y Gol Caracol, sobre las vivencias durante ese juego del 'Chicho' y en el que Diego se llevó todas las miradas.

"Jugamos con Maradona, estuvimos en el camerino y él me decía el 'negrón'. En ese tiempo, yo solía hacer los calentamientos en vestido de baño corto, mostrando todos mis músculos y Diego cuando me veía así, me tocaba por todos lados y me decía que yo era un 'negrote. Tengo un bello recuerdo de él'", reveló 'Coroncoro' dejando escapar una sonrisa.

Perea siguió y comentó que "en el camerino y en la fiesta vimos a un Diego Maradona alegre, contento, muy amable con todos. Es bastante triste ahora conocer la partida de un grande del fútbol".

El astro argentino estuvo en nuestro país en ciudades como Cartagena y Cali, para atender cuestiones médicas, y en Bogotá y Medellín para jugar al fútbol. Y poco a poco se reviven vivencias y momentos únicos.