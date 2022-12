Diego Maradona responde a mensajes de su hija: “No me estoy muriendo”

El histórico número ‘10’ de la selección Argentina y ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, montó un video a Instagram en donde habla con contundencia sobre su estado de salud.

Este lunes, Diego Armando Maradona respondió por medio de un video en el que afirma que “no me estoy muriendo” y que de otra parte está “plácidamente porque está trabajando”; todo esto debido a una serie de historias compartidas por su hija Giannina.

Y es que las stories de la segunda hija del astro argentino preocuparon al mundo del fútbol en general, por el alto contenido sentimental que tenían los textos.

Historias de Giannina Maradona:

Ya en su cuenta de Instagram, ‘El Diego’ respondió con vehemencia sobre lo dicho por su heredera. Precisamente, el video lo inicia diciendo: "Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé".

Vea el video de Diego Armando Maradona en el que dice “no me estoy muriendo”

