Diego Maradona reveló que sacudió al vestuario para obtener la victoria frente a los Cimarrones

El entrenador argentino de los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, reveló hoy que debió hablarle fuerte a sus jugadores para ganar y pasar a las semifinales.

Los Dorados vencieron hoy por 0-2 a los Cimarrones en su propio estadio y ganaron 3-0 la serie de cuartos de finales para acceder a la fase de los cuatro mejores del Ascenso en la cual enfrentarán a los Mineros de Zacatecas.

"Al entretiempo me fui al vestuario con una calentura increíble porque no puede ser que mis jugadores le den pases al rival. En el primer tiempo nos pasó lo que en Sinaloa en el juego de ida; no podíamos agarrar la pelota sin dar jugadas de uno o dos toques o le dábamos la iniciativa al contrario, así se hace difícil jugar", señaló en una rueda de prensa.

El "pibe de oro", que alcanzó su segunda semifinal en el Ascenso en México de forma consecutiva, comentó que entró enfadado a regañar a sus futbolistas y aseguró desconocerlos por la forma en que jugaban.

"Entré al vestuario y les dije que este no era mi equipo, que estaba viendo un partido cualquiera, no uno de liguilla porque no se entregaban. Lo entendieron bien, empezaron a poner la pelota al piso, a no dividirla de forma intrascendente y llegamos a un resultado merecido", explicó.

Los Dorados perdieron la final del Ascenso del pasado torneo Apertura ante el San Luis y Maradona afirmó que no quiere pensar en una revancha porque lo primordial es concentrarse en el par de juegos que tiene enfrente ante Zacatecas.

"Paso a paso, y con andar firme, nuestros rivales ahora son los Mineros, ya mañana volvemos a los entrenamientos para ir por ellos en las semifinales", concluyó.

Los Dorados de Maradona recibirán a los Mineros a mitad de semana en el duelo de ida de la semifinal y lo visitarán el sábado o domingo en el partido de vuelta.