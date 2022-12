Diego Maradona se disgustó con la película que hicieron de su vida: “No estafé a nadie, no vayan a verla”

La película sobre la vida del controvertido astro argentino será estrenada el próximo 14 de junio en las principales salas de cine del mundo.

Diego Maradona, actual entrenador de Dorados, de la segunda división de México, mostró este lunes su disgusto con la película ‘Diego Maradona: Rebelde, héroe, estafador, Dios’, que fue presentada el fin de semana pasado en el Festival de Cannes.

Publicidad

“Yo juego al fútbol y me gano mi trabajo corriendo atrás de una pelota. No estafé a nadie absolutamente. Si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, me parece que están equivocados”, aseguró Maradona, en diálogo con la cadena ‘Univisión’.

¡Es hora de que usted sea el que elija el camino! Haga acá su pronóstico para la Copa América 2019

“No me gusta el título y si no me gusta el título no me va a gustar la película. No vayan”, sentenció el exjugador campeón del Mundial México 86 con la Selección Argentina.

Dicho film biográfico documental recorre la vida de Maradona con imágenes inéditas y emocionantes.

Publicidad

Acá el tráiler de la película

¡El nuevo trailer de la película de Maradona!



Diego tendrá su propio film documental con imágenes inéditas que se estrenará el 14 de junio. pic.twitter.com/qMIvdMlecK — TyC Sports (@TyCSports) May 10, 2019



Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados