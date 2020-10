Diego Maradona: "Sueño con marcarle otro gol a los ingleses, esta vez con la mano derecha"

Diego Maradona cumple el próximo viernes 60 años y la reconocida revista francesa 'France Football' le hará un homenaje con una entrevista.

En esta oportunidad, adelantaron un fragmento en el que Maradona cuenta que sueña con hacerle un gol a Inglaterra con la mano derecha.

"Sueño con poderle marcar otro gol a los ingleses, ¡esta vez con la mano derecha!", indicó 'El Pelusa'.

Diego dijo, además, que Cristiano Ronaldo y Messi son los mejores jugadores de la actualidad.

"Messi y Cristiano, Cristiano y Messi… Para mí, estos dos están muy por encima de los demás. No veo a nadie acercándose a ellos. Ni uno solo logra la mitad de lo que hacen", afirmó.

Por último, el entrenador de Gimnasia contó los pormenores de su pase frustrado al Olympique de Marsella.

"Los dirigentes de Marsella se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron doblar mi salario. Estaba jugando en Napoli en ese momento y el presidente (Corrado) Ferlaino me dijo que si ganábamos la Copa de Europa (la que ganó contra el VfB Stuttgart), me dejaría ir", contó.

"Bernard Tapie (entonces presidente del Marsella) y Michel Hidalgo incluso vinieron a verme hasta Italia para hacerme una propuesta y para que lo discutiéramos todos juntos. Una vez que regresé a Nápoles, le dije a Ferlaino: 'Gracias presidente por todos estos hermosos años, me voy'. En ese momento, comenzó a hacerse el tonto, como si no entendiera, y retrocedió. Fin de la historia", finalizó.