Diego Maradona y la famosa herencia, que sus familiares no ven 'ni en las curvas'

El próximo 25 de noviembre se cumplen dos años de la muerte de Diego Maradona , uno de los mejores futbolistas de la historia, campeón del mundo en México 1986. El exjugador de Napoli y Boca Juniors revolucionó el deporte y dejó una huella imborrable.

Uno de los temas que más resonaron tras su fallecimiento fue el de su herencia. Maradona cosechó una fortuna cuando asumió el rol de entrenador, avalado por su paso en la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde logró avanzar hasta los cuartos de final, fase en la cual fue goleada por Alemania (4-0).

Después del mundial entrenó a dos clubes árabes, el Al-Wasl y Al-Fujairah, que le ofrecieron contratos multimillonarios. Más adelante viajó a México para dirigir a los Dorados de Sinaloa, que también desembolsaron una buena suma de dinero para tenerlo en su banquillo; y finalizó su recorrido como DT en Argentina, cuando asumió el mando de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El periodista Diego Esteves afirmó que el 'Barrilete Cósmico' tenía otras fuentes de ingresos, que aumentaron significativamente su patrimonio, el cual estimó en los 100 millones de dólares.

“Gran parte de esos millones fueron generados en Dubai, donde si pagas residencia, no pagas impuestos. Hay otra parte de la fortuna sobre el negocio entre Maradona y Nicolás Maduro. Se le proveía a Venezuela de semillas”, señaló el comunicador en 'A La Tarde'.

“Una intermediaria italiana compraba los granos y los importaba desde Italia, encareciendo la operación. Cuando los barcos esperaban llenos de granos para finalizar la transacción, pasó muchas veces que Maradona tenía que llegar a Venezuela sí o sí para ser parte de un acto. Cuando eso sucedía, inmediatamente el barco se movía y dejaba las semillas”, explicó el periodista de origen brasileño.

Sin embargo, se le perdió el rastro a esta impresionante suma de dinero y los más afectados fueron sus familiares, quienes esperaban recibir una herencia cercana a los "20 millones de dólares", según Esteves.

Mariano Israelit, amigo cercano del '10', confirmó el testimonio del periodista y compartió una conversación que alcanzó a tener con Maradona. “Diego me lo cuenta volviendo de México. Me dijo: ‘Feo, no sabes la alegría que tengo. Facturé más de 100 palos verdes’. Si hoy me preguntas dónde están, me encantaría saberlo”, sentenció.