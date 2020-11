Diego Maradona y su relación con Pablo Escobar: en 2019 juró por su mamá que no lo conoció

La fama mundial de Diego Maradona dio absolutamente para todo. Siendo el mejor futbolista del planeta fueron muchas las invitaciones que le hicieron y muchos los personajes que lo quisieron conocer, que lo buscaron. Pero dentro de esas personas, hay un nombre y apellido del que se habló por algún encuentro entre los dos: Pablo Escobar.

La revelación de Carlos Queiroz sobre su relación con Diego Maradona

Y en el 2019, el 'Pelusa' se refirió de manera breve y directa sobre ese tema. “No conocí a Pablo Escobar, te lo juro por mi viejita que está en el cielo. Lo que hacía era horroroso”, le dijo Maradona a Olé.

Sin embargo, en una anterior oportunidad el mismo Maradona había comentado sobre el narcotraficante colombiano. "En el 91 Guillermo Coppola, me dijo que una persona muy importante de Colombia quería pagarme una enorme cifra por jugar un partido amistoso, con algunos futbolistas como René Higuita. Cuando fui a Medellín y me llevaron a una cárcel rodeada por miles de militares dije: ¿’Qué mierda pasa, ¿me van a meter preso’? Cuando entré a ese lugar parecía un hotel de lujo de Dubái, ahí me lo presentaron, me dijeron: ‘Diego, él es el patrón’. Lo saludé y el tipo muy respetuoso, bastante frío, pero demostró amabilidad conmigo", habría indicado, según 'As' Estados Unidos.

Un par de contradicciones que dejaron la inquietud y la duda entre la gente.

James Rodríguez también se mostró triste con la muerte de Maradona

Publicidad

Este miércoles, hace pocas horas falleció Diego Maradona en Buenos Aires, causando la conmoción y el dolor del mundo del fútbol, que ha tenido diferentes manifestaciones tras conocerse la noticia.