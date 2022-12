Diego Maradona y sus exigencias para seguir como DT de Dorados, de México

La intención de las directivas del ‘gran pez’ es que el entrenador argentino continúe en su cargo la próxima temporada. Su contrato vence en junio del presente año.

Después de una gran temporada al frente de Dorados, del ascenso mexicano, Diego Maradona manifestó que desea continuar con el ‘gran pez’, con el que llegó dos veces a la final de la liguilla, pero perdió en ambas definiciones frente a San Luis.

Sin embargo, ‘El Pelusa’ puso algunas condiciones para seguir en el banquillo de Dorados la próxima temporada. Su contrato vence en junio del presente año.

“Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos”, aseguró Maradona en diálogo con Univisión.

“Si Jorgito (Jorge Hanks, presidente del club) me dice que con algo no llega, tan amigos como siempre, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo”, agregó el exjugador, campeón con Argentina del Mundial de México 86.

