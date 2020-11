Diego Maradona y tres historias del partido que jugó en el estadio de Techo en 2015

El 10 de abril de 2015 Diego Armando Maradona se vistió de cortos, se puso los guayos y jugó 60 minutos en la cancha del estadio de Techo, en el sur de Bogotá, en el llamado 'Partido por la Paz', en el que de su lado estuvieron figuras de nuestro fútbol colombiano como Faustino Asprilla, Óscar Córdoba, Juan Pablo Ángel, Fabián Vargas y el argentino Ricardo Lunari, entre otros.

Pero además de las figuras, en el equipo de futbolistas locales formaron hombres como Óscar Fernando Cortés, Jhon Jairo 'Pocillo' Díaz, Hilmer Lozano, Nelson 'Tyson' Hurtado, Bonner Mosquera, Diego Córdoba y Alfonso Cañón, entre otros, quienes en sus carreras defendieron los colores de Santa Fe y Millonarios.

Precisamente este miércoles, el día en el que el eterno '10' de la Selección Argentina falleció en Buenos Aires a sus 60 años, algunos de esos protagonistas devolvieron el casete para hablar del famoso Maradona, quien cumplió con la cita y se mostró tranquilo, abierto y receptivo, a excepción de los minutos finales cuando se opacó todo por una reacción suya con un niño.

El 'Pocillo' Díaz, de paso en primera división por Millonarios, Huila, Once Caldas y Quindío, le contó a GolCaracol.com, en medio de risas, que "a mí me tocó hacerle penalti a Maradona. Él no había hecho gol y cuando Diego se acercó al área, desde el banquillo comenzaron a gritarme que le diera un empujón. Y así lo hice. El árbitro pitó penalti, hizo el cobro, no tuvo problema y gol. Después, con los compañeros nos reíamos de todo esto".

El gol de Maradona en el escenario capitalino se lo anotó a Jaime Leonardo 'el Flaco' Rodríguez, quien jugó en Santa Fe y Tolima y también atendió el llamado de nuestro portal. "Diego le pegó al balón suave, abajo, le dio bien. Él salió a celebrar, con su dedicatoria para la gente, que llenó Techo. Y la verdad es que Maradona se portó bien y quedan los recuerdos. Ahora encontré una foto con él, con Lunari y con Alfonsito Cañón, quien también ya murió".

Aunque claramente era un partido entre amigos, para gozar y hacer las delicias del público, a Diego Luis Córdoba le sucedió algo particular con el hombre que hizo grande al Nápoles, de Italia.

"Le tiraron un balón a Diego, yo quise anticipar; pero me lo llevé a él por delante y falta. Él se levantó y me gritaba: "ché, la concha de tu madre, la concha de tu madre". Yo lo único que le dije fue: "Diego, disculpas". Qué pena y no te imaginas después en el camerino, la forma en que me recocharon los amigos", confesó Córdoba, quien en nuestro país defendió los colores de Santa Fe, Junior, Quindío, Huila, Real Cartagena y Millonarios.

También se reiteró nuevamente que muchos de los participantes en el partido saltaron al terreno de juego con los celulares entre las medias, en la pantaloneta y hasta en las manos; ya que el objetivo era la foto para el recuerdo, la de la posteridad y que en las últimas horas sirvió para postear en redes sociales y lamentar la prematura partida del legendario argentino.

De igual forma, tanto Díaz, como Rodríguez y Córdoba fueron reiterativos que Diego Maradona fue amable, habló con muchos de sus colegas que saltaron a la cancha, incluso con los que no conocía; apartó en varios instantes a varios de los encargados de seguridad que lo rodearon en cada instante y hasta defendieron al 'Pelusa' por el incidente con un niño, que lo seguía al final del compromiso.

