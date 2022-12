Diego Simeone está feliz con lo que tiene: "Ni falta ni sobra nada, tenemos buenos recambios"

Atlético de Madrid enfrentará este sábado a la Real Sociedad y se presume que en el banco de suplentes este el colombiano Santiago Arias.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que "ni falta ni sobra nada" en la plantilla para esta temporada y consideró que tiene "buenos recambios" en la delantera, en la que finalmente no llegó Rodrigo Moreno, atacante del Valencia, y continúa Ángel Correa.

"Estamos en consecuencia de lo que hemos hablado de hace tres o cuatro meses. Ni falta ni sobra nada", aseguró el técnico tras el entrenamiento en Majadahonda sobre la configuración de su conjunto para este curso, con ocho fichajes, ocho salidas y 21 efectivos.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Simeone "no" considera que le falten delanteros. "Tenemos buenos recambios, sobre todo con Correa, Morata y Costa, más la posibilidad de Joao Félix, genera una buena situación" en esa demarcación, según añadió el preparador argentino, que dispone de nuevo de Correa, una vez cumplida su sanción de dos duelos y superado un proceso vírico.

En el mercado durante todo el verano, el argentino finalmente sigue en el Atlético. "Siempre le he visto entrenar de la mejor manera, con la mejor predisposición y siempre preparado para lo que necesite el equipo, sea en banda o de delantero, y no ha cambiado", repasó Simeone sobre su compatriota, ante su sexto año en el club.

"Es un jugador importante para nosotros, que nos da una verticalidad y un cambio de paso sobre la velocidad que no lo tienen muchos de los jugadores que tenemos ofensivamente. Posiblemente este año lo utilizaremos más donde él se siente más cómodo, que es arriba", añadió el técnico.

Ya está centrado el Atlético en el partido contra la Real Sociedad en el Reale Arena. Ahí defiende el liderato y el pleno de nueve puntos en las tres primeras jornadas. "Es un equipo que juega bien. Ya lo hemos visto en los primeros partidos. Tiene futbolistas desequilibrantes, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, con una técnica individual muy buena y buenos delanteros de referencia".

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

No desveló en la rueda de prensa su idea del once para ese encuentro, aunque este viernes insistió en la alineación que ensayó el jueves en la sesión vespertina, con Jan Oblak en la portería; Kieran Trippier, José Giménez, Mario Hermoso y Renan Lodi en la defensa; Joao Félix, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar en el centro del campo; Víctor Machín, 'Vitolo', bien como media punta o bien como extremo, y Diego Costa, en la delantera.

Ese es el probable equipo titular para San Sebastián, donde tiene dos bajas por lesión: Álvaro Morata y Thomas Partey. El primero sigue con su recuperación de un esguince en la rodilla derecha; el segundo se ejercitó con el grupo este viernes, aunque aún no está listo de unas molestias musculares y no estará en la convocatoria, según avanzó el técnico.

Simeone, a la vez, habló del 32 aniversario de su debut en la Primera División argentina con el Velez. "Debuté con 17 años. Una linda etapa de mi vida. Tuve grandísimos entrenadores que me mejoraron, que me hicieron mejor persona y me marcaron el camino de lo que es el fútbol. Después, la posibilidad de seguir siendo entrenador me genera estar inmerso en la pasión mía que es el fútbol", repasó.

Publicidad