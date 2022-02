Diego Simeone y su primera mala experiencia como técnico: "Después no tendrán dinero para traerme"

Diego Pablo Simeone es una leyenda del Atlético de Madrid. El argentino llegó en 2011 como entrenador y, desde entonces, las directivas del club 'colchonero' han confiado en su proyecto.

Pero antes de conseguir los ocho títulos nacionales e internacionales con el 'colchonero', el 'Cholo' tuvo una experiencia un poco desafortunada, cuando dirigió a su primer equipo, Racing de Avellaneda, en Argentina.

Simeone se retiró como jugador en la 'academia' y, de inmediato, asumió como director técnico, en 2006, pues el equipo pasaba por un difícil momento económico y estaban al borde del descenso.

"Yo tengo unas expectativas enormes, el equipo tiene problemas, pero confío en que acá hay mucho más de lo que se está dando", dijo cuando tomó el cargo. Alcanzó a dirigir 14 partidos, cosechando cinco victorias, seis derrota y tres empates.

Las dirigentes de Racing decidieron despedirlo finalizado el campeonato: "Me llevan a un hotel para decirme que al año siguiente no iban a contar conmigo (a partir del siguiente torneo), y yo les dije: 'Lo único que les voy a decir es que yo voy a ser un gran entrenador. Y el día que me quieras volver a traer, no me vas a poder pagar'. Así. Bueno, no estuve tan lejos, je", contó el 'Cholo'.

Después de eso, Simeone pasó a dirigir a Estudiantes de la Plata, River Plate, San Lorenzo y Catania de Italia, antes de llegar al equipo madrileño.