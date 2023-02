Dinorah Santana, exesposa de Dani Alves: "Pondría las manos, y todo mi cuerpo, en el fuego por él"

Por estos días, Dani Alves vive una oscura realidad luego ser acusado por abuso sexual y encontrarse en una cárcel del Barcelona, mientras se resuelve su caso. Si bien su futuro no pinta nada bien, el brasileño recibió el apoyo de su primer esposa, Dinorah Santana, quien fue entrevistada en España.

"Dani sería incapaz de deshonrar a una mujer", con esa palabras Dinorah Santana dejó en claro que confía en la inocencia del jugador, en declaraciones al medio 'Sport', de España. Según ella, "estuve casada durante 10 años y le conozco desde hace 22. Todo el mundo que está en el entorno de Dani, desde la que limpia su casa de Brasil, Barcelona... Todo el mundo sabe quién es y que no sería capaz de cosas como esta".

Y es que el brasileño ha mantenido a lo largo de los años una buena relación con su expareja a pesar de haberse divorciado en el 2011. Dinorah ha velado porque el futbolista no pierda el contacto con sus hijos Victoria y Daniel, quienes según ella no la han pasado bien por el presente de su padre: "Lo viven mal porque no pueden ver a Dani. Estamos programando el viaje para ir a España cuando salga la fecha de la vista. Iremos para verlo si sale. Al mismo tiempo, visitaremos colegios porque nos mudaremos a Barcelona".

A pesar de que no ha podido establecer contacto directo con él, Santana confirmó que está al tanto del estado del jugador gracias a los abogados: "Que está bien, fuerte, dentro de lo que cabe. Que hay que luchar y que se está manteniendo fuerte".

Si bien en el ambiente del caso se ha dicho que las pruebas contra Alves son contundentes, su exesposa insiste en que nadie tiene acceso a ellas y que la prensa es la que ha dado como un hecho las acusaciones sobre el jugador, por el contrario, Santana expresó que "no solo pondría las manos al fuego por él, sino mi cuerpo entero", dando cuenta de la credibilidad y la buena fe que tiene sobre el futbolista.

Por último, Santana aprovechó el espacio para enviarle un mensaje lleno de palabras de aliento a Alves en medio de este proceso judicial que afronta por presunto abuso sexual y que lo tiene recluido en prisión: "Que tenga fuerza. Que todo esto pasará. Que conseguiremos demostrar quién es él de verdad, que no es esa persona que se dice".