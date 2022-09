Disney+ hace un increíble descuento en su plataforma para celebrar el Disney+ Day

Disney es como ese familiar querido al que todos queremos abrazar y desde que está en nuestras vidas la plataforma Disney+ los sentimos parte vital de nuestra vida. Hoy Disney celebra el Disney+ Day y lo hace con un regalo para todos.

La celebración viene con un precio especial de 5.900 pesos por un mes para sus nuevos suscriptores. Después del periodo de promoción Disney+ se renueva automáticamente con el precio minorista mensual de 23.900$. Oferta válida hasta las 11:59 p.m. PST del 19/09/21. Se aplican términos adicionales.

Publicidad

¿Qué es e

l Disney+

Day?

El jueves 8 de septiembre, The Walt Disney Company organiza el Disney+ Day, una celebración mundial que cobrará vida en todas las dimensiones de la compañía. Los suscriptores de Disney+ recibirán nuevos lanzamientos de contenido en las marcas icónicas del servicio, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star en los mercados internacionales.

13 títulos recomendados para celebrar el Disney+ Day

“Thor: Amor Y Trueno” - “Thor: Amor Y Trueno” de Marvel Studios encuentra al Dios del Trueno (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: uno de autodescubrimiento. Pero sus esfuerzos se ven interrumpidos por un asesino galáctico conocido como Gorr (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Publicidad

“Pinocho”- El ganador del Premio Oscar® Robert Zemeckis dirige esta película que es la nueva versión de la entrañable historia de una marioneta de madera, que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad.

“She Hulk: Defensora de Héroes” (New episodes streaming Thursdays) - En She Hulk: Defensora de Héroes de Marvel Studios, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada que se especializa en casos legales relacionados con lo sobrehumano, atraviesa la complicada vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

Publicidad

“Marvel Studios Unidos: Creando Thor: amor y trueno” - Siéntase cómodo con personas como Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson, mientras divulgan los secretos detrás de la creación de Thor: amor y trueno.

“Obi-Wan Kenobi: el regreso del Jedi”- Con imágenes nunca antes vistas, vívidas historias personales y momentos significativos, Obi-Wan Kenobi: el regreso del Jedi cuenta cómo se hizo la serie original de Lucasfilm para Disney+ Obi-Wan Kenobi, una historia épica que comienza diez años después de los dramáticos sucesos transcurridos en STAR WARS: LA VENGANZA DE LOS SITH.

“Cars: Aventura en el camino” - La serie sigue a Rayo McQueen (voz de Owen Wilson) y su mejor amigo Mater (voz de Larry the Cable Guy) mientras se dirigen hacia el este desde Radiator Springs en un viaje por carretera a través del país para encontrarse con la hermana de Mater.

“Growing Up” - Creada por Brie Larson y Culture.House, “Growing Up” es una innovadora serie documental híbrida que explora los desafíos, los triunfos y las complejidades de la adolescencia a través de diez convincentes historias sobre la mayoría de edad.

Publicidad

“Welcome to the Club” (a new short from The Simpsons)- Con el corazón decidido a convertirse en princesa, Lisa Simpson se sorprende al saber que ser mala puede ser más divertido.

“Epic Adventures with Bertie Gregory” - El rostro de una nueva generación de aspirantes a aventureros y cineastas de historia natural, el explorador de National Geographic Bertie Gregory, de 29 años, lleva a los espectadores a viajes épicos y emocionantes que los llevan a los rincones más espectaculares y secretos de nuestro mundo salvaje.

Publicidad

“Frozen” and “Frozen 2” Sing-Alongs - Disney+ lanzará nuevas versiones Sing-Along de "Frozen" y "Frozen 2" de Walt Disney Animation Studios. Los suscriptores podrán sumergirse por completo en la música con letras en pantalla mientras miran la versión Sing-Along de estas películas.

“Remembering” - ¿De dónde vienen las ideas? ¿Y adónde van cuando son olvidados? Estas preguntas centrales cobran vida en "Remembering", un cortometraje original del director ganador del Emmy®, Elijah Allan-Blitz.

“Dancing with the Stars: Los bailes más memorables de los pros”- “Dancing with the Stars: Los bailes más memorables de los pros” es una mirada retrospectiva a los 20 bailes más memorables de treinta temporadas de Dancing with the Stars elegidos por los Pro-Dancers.

“Tierra Incógnita” (Original Series Produced in Latin America) - La nueva producción sigue a Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente que descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición.