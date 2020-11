Doctor Cahe: “Hay que darle mucha seriedad a la adicción al alcohol de Diego Maradona”

Diego Maradona es tema a diario en Argentina y también en el mundo entero por su estado de salud, tras la operación por un hematoma en su cabeza. Sin embargo, hay otro tema que preocupa y es su adicción al alcohol.

Diego Maradona y su estadía en el hospital: "Sabemos que necesita cuidados, pero él es muy difícil"

“Es conveniente que se quede más días internado, puesto que evidentemente ha sido una intervención intracerebral, que se quede a recuperarse y prioricemos su estado físico y orgánico”, afirmó este viernes el doctor Cahe, médico personal del exjugador, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Acá todos los contenidos del día en Blog Deportivo de Blu Radio

De hecho, el galeno también se refirió a los problemas de adicción que tiene Maradona en la actualidad, ya no con las drogas sino con el alcohol.

“Maradona no es ajeno a cualquier adicto, sabe que a veces hay estados inmanejables y estados que no se pueden controlar, no es que Diego sea totalmente ajeno a todo lo que es adicción. No es lo mismo con respecto a los efectos de la cocaína con los del alcohol, pero siempre se comienza por ahí y se termina con drogas más severas. Yo le doy mucha seriedad a la adicción al alcohol”, afirmó.

Publicidad

Willington Ortiz, víctima de robo en Bogotá: “Me sacaron un arma, están buscando dinero como sea”

Por último, el doctor Cahe aseguró que todo depende de cómo Diego Armando Maradona tome seriedad de la situación para que vuelva a dirigir.

“Vamos a ir paso a paso, pero que Diego ponga su voluntad y que en poco tiempo se recupere, se desintoxique y podamos volverlo a ver a Diego en la cancha como director técnico, pero la situación no hay que agrandarla, ni achicarla”, finalizó.

Acá todas las noticias del día de ciclismo, tenis, béisbol y mucho más