El próximo martes se cumplirán seis meses desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona . La partida del 'Pelusa' sigue generando dolor en el mundo del fútbol, pero en especial, en los aficionados argentinos.

La noticia de su muerte le dio la vuelta al mundo, pero hay una persona que todavía no se ha enterado. Se trata de Carlos Salvador Bilardo, extécnico argentino que dirigió a la Selección 'albiceleste' en el Mundial de México 1986, recordado por las buenas actuaciones del Diego.

En el entorno de Bilardo aseguran que la si se llegara a enterar, esto podría generar algún problema de salud física o emocional. Por esta razón, sus familiares tratan de mantenerlo en una 'burbuja', para protegerlo. Sin embargo, en los últimos días se volvió a ver al entrenador que en su tiempo dirigió a la Selección Colombia y el Deportivo Cali .

Al 'Narigón' lo vieron en una foto con Miguel Ángel Lemme, exfutbolista que suele reunirse con el DT. La postal generó alegría entre los aficionados por el buen estado que se le vio al 'Médico', que posó con una sonrisa.

El mismo Lemme habló, este sábado, con el programa radial 'Súper Deportivo' y dio detalles de la charla con Carlos Salvador, entre ellos, una pregunta que hizo sobre Maradona.

"El otro día, una vez sola me preguntó sobre Diego. Pasaron un flash y el me pregunta: "¿Dónde está el 10?" y yo enseguida le contesto "No sé donde anda el loco, que se yo donde estará ese muchacho". Se enganchó con una imagen de Maradona y preguntó", fueron las palabras de Miguel Ángel Lemme.

