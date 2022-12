Dorlan Pabón: “Dijeron que tuve un problema con James en la Selección y eso nunca fue cierto”

El jugador antioqueño, de buen suceso con el Monterrey, de México, dijo que aún guarda la esperanza de volver a ponerse la camiseta del combinado nacional.

Dorlan Pabón se refirió este viernes a los motivos por los que no volvió a ser convocado por José Pékerman a la Selección Colombia, durante las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014.

“Lo que pasa es que en ese momento cada seis meses cambiaba de equipo, entonces no me acomodaba, y me llamaban pero no volví a jugar”, aseguró Pabón.

“Después dijeron que tuve un problema con James, eso nunca fue cierto, fueron cosas del técnico, que no era del gusto de él o había otros jugadores en mejor nivel”, agregó ‘Memín’, en diálogo con Felipe Muñoz, líder de la barra de Nacional, ‘Los del Sur’.

El jugador del Monterrey mexicano dijo que todavía se pregunta por qué no regresó a la Selección, pero que aún guarda la esperanza de ponerse de nuevo esa camiseta.

“El técnico tenía sus razones, yo siempre trabajé para dar lo mejor de mí. Con Pékerman jugaba y de un momento a otro no volví. En estos momentos me preguntó por qué, ojalá Dios quiera pueda regresar. Esa camiseta uno se la tiene que poner siempre”, finalizó.

