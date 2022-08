Duras críticas a Sebastián Villa: "No debería estar en el fútbol argentino, es un tipo aberrante"

Sebastián Villa es una de las figuras de Boca Juniors en la actualidad, no obstante, sus acciones fueras de las canchas lo tienen en el 'ojo del huracán'. Recordemos que el nacido en Bello, Antioquia, tiene un par de acusaciones sobre violencia de género y presunto abuso sexual. La primera hecha por su expareja Daniela Cortés, y la más reciente, de Tamara Doldán.

Estas acciones no la olvidan en Argentina y cada día hay más repercusiones porque la justicia de aquel país aún no toma un veredicto. En las redes sociales, las críticas son para el club 'xeneize' y también a la AFA, y todo porque en la nación del mate y el tango dicho es un mal ejemplo para la sociedad.

Publicidad

En las últimas horas en medio de una charla con el 'youtuber' Ezzequiel, el periodista argentino Pablo Carrozza habló de Sebastián Villa y lamentó que aún no se haya tomado una decisión en cuanto a las acusaciones que recaen para Villa. En la conversación le consultaron al comunicador, que es conocido por sus frases polémicas y ácidas, sobre con quién no se tomaría un café y sostuvo lo siguiente.

"Con Villa no me sentaría. Me parece un tipo que no debería estar en el fútbol argentino desde hace tiempo. No habría que darle lugar a esa gente. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos que nosotros queremos, y así hay unos cuantos jugadores. Ese sí es mi límite", fueron sus fuertes declaraciones.

No obstante, sus comentarios no pararon ahí para el exfutbolista del Deportes Tolima.

Publicidad

"Del fútbol, Villa me parece un tipo aberrante; no me sentaría a nada, a nada. Debe ser el único que lo veo por la calle y me genera un rechazo", concluyó el periodista Pablo Carrozza.

¿Cuándo juega Boca Juniors en la Liga de Argentina?

Publicidad

Jugará este domingo 14 de agosto frente a Racing de Avellaneda, de visitante, por la fecha número 13 en aquel país. Comenzará a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia.