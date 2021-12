Duro 'palo' contra Neymar: "No es un jugador alegre ni amado, es un humillador"

Para nadie es un secreto que Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, eso no lo ha salvado de una que otra crítica, en especial, por ciertas actitudes que toma en los terrenos de juego.

Habitualmente, el mayor 'palo' que le dan es por sus costantes simulaciones. Pero no es lo único. En las últimas horas, fue blanco de fuertes palabras por parte de Gilles Favard, periodista del canal 'L'Equipe'.

"¿Neymar? Mejor no hablar de ello con muchos jugadores a los que se ha enfrentado. No es un jugador alegre. No es amado. Ronaldinho podía regatear 25 veces y era querido. Él no. Frente al oponente, es un jugador humillador. Y no es solo un poquito. Abusa. Cuando hace un mal tiro y no está contento, provoca con calma a sus atacantes", sentenció.

Frente a estas declaraciones, apareció un defensor del jugador brasileño. Su compatriota y exjugador del PSG, Nené, habló, en el mismo programa y dejó claro cuál es quizá el verdadero problema.

"No está protegido por los árbitros, y no es solo él. A veces es muy molesto todo el tiempo recibir entradas. Parece que estamos celosos de estas cualidades técnicas", dijo.

Por ahora, Neymar está enfocado en el PSG, ya que con la Selección de Brasil ya consiguió su cupo para el Mundial de Catar 2022. Asimismo, avanzó a octavos de final de la Champions League. Ahora, su siguiente reto será frente al Mónaco, este domingo 12 de diciembre, a las 2:45 de la tarde.