Duvier Riascos contestó ante opinión de hincha del Cruzeiro que lo incluyó en lista negra del club

El delantero colombiano tuvo dos etapas en el cuadro ‘celeste’ y en sus redes sociales le respondió a un seguidor que lo tildó de mal jugador.

Duvier Riascos no se aguantó y le contestó a un hincha que lo etiquetó en una publicación de Instagram, señalándolo como un mal jugador.

El delantero colombiano, actualmente en el Always Ready, de Bolivia, le escribió que: “Bueno, yo fui lo peor, pero no me caí contigo, adiós, jajaja”.

Riascos respondió así luego de que Cruzeiro descendiera en 2019 a la Segunda División en el fútbol brasileño.

Cabe recordar que, el delantero tuvo dos etapas en Cruzeiro, en 2015 y 2016, disputando 25 partidos y marcando un gol.

