Duvier Riascos y la situación en Chile: “Hemos visto incendios, pero las cosas se han normalizado”

El delantero de la Universidad Católica habló con GolCaracol.com desde la ciudad de Santiago, epicentro de las manifestaciones y disturbios que le han dado la vuelta al mundo en los últimos días.

Todas las miradas están puestas en Chile. Desde la semana pasada las protestas de ciudadanos reclamándole mejoras sociales al gobierno de su país, desencadenaron en caos y saqueos que tienen paralizada, en gran parte, a su capital.

Y el fútbol no ha estado exento de esto. La jornada del pasado fin de semana se tuvo que suspender, en medio de la expectativa que genera uno de los clásicos chilenos: Universidad Católica contra Colo Colo.

Encuentro de alta tensión, pues el cuadro universitario con un triunfo podría ser campeón a falta de cinco fechas para concluir el certamen. Justamente, en la Católica está el colombiano Duvier Riascos, quien es testigo directo de la tensa situación que se vive en Chile, pero que no pierde la esperanza de una pronta solución para dedicarse a lo que sabe hacer: jugar fútbol.

¿Cómo ha vivido los desmanes que se están presentando en Chile?

“Un poco complicado cuando se paró todo el viernes pasado. Se suspendió la fecha y los desmanes se provocaron porque mucha gente aprovechó las manifestaciones para robar y ya las cosas se pusieron intensas, no se podía salir a la calle. Pero pues con el pasar de los días se ha ido mejorando la situación y ya va mermando de a poco”

¿En su zona de residencia se han presentado disturbios?

“Gracias a Dios vivo retirado. Estoy cerca a la sede donde entrenamos con la Universidad Católica y los disturbios se han presentado en la zona centro de Santiago, aquí ha habido manifestaciones, pero pacíficas. No se han presentado robos, ni desmanes. La gente sale con sus cacerolas, por eso en ese aspecto hemos estado más tranquilos”.

¿Ha pasado momentos de miedo con su familia?

“Estoy con mi esposa y mis dos hijos. Afortunadamente elegimos un buen sitio para vivir y por ese lado no hemos tenido mayores problemas. Pero el día que se iniciaron las protestas estábamos en la calle y nos tocó ver algunos incendios, pero nada que haya pasado a mayores y, nos regresamos para evitar alguna clase de problemas”.

¿Es la primera vez que pasa por algo así?

“En Brasil me tocó, pero estuvo más calmado. No hubo temas de violencia, pero sí paros, se puso escasa la gasolina y la comida, entonces no fue tan complicado como acá”.

Todavía no se ha anunciado la reanudación del torneo…

“Hasta el momento nosotros teníamos un clásico contra Colo Colo y dependiendo de ese resultado podríamos ser campeones. Se aplazó y todo quedó en veremos y todavía no se sabe cuándo se vaya a reanudar la fecha. Todavía están las manifestaciones, pero el entrenador decidió que teníamos que ponernos a entrenar porque en el momento que se levante el paro tendríamos que jugar y tenemos que estar preparados”.

¿Cómo prepararse para este partido en medio de todo esto?

“Lo más importante es tener la cabeza tranquila porque sabemos que en cualquier momento esto se va a solucionar. No sé si los otros equipos estén también entrenando, pero como nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de ser campeones, a falta de cinco fechas, nos preparamos para eso”.

Háblame ahora de su presente futbolístico en Chile…

“No he tenido la posibilidad de tener muchos partidos porque terminando la pretemporada me desgarré el aductor y eso me tuvo dos meses por fuera de las canchas. Volví hace unas fechas y he estado en el banco esperando que se me dé la oportunidad de jugar para demostrar mis capacidades”.

¿En dónde estará su futuro?

“Tengo contrato hasta diciembre, entonces lo único que espero es poder terminar bien, jugando y haciendo goles que es lo más importante. Es lo único que pienso. Si se da la oportunidad de seguir o no, no lo he contemplado. Me preparo para terminar 10 puntos”.

¿Le gustaría regresar a Millonarios?

“Millonarios me abrió las puertas en un momento difícil de mi carrera y por eso siempre traté de dar lo mejor de mí. Afortunadamente terminamos con una estrella. En el momento que se dé la posibilidad me gustaría, porque es un lugar en el que me sentí acogido y bien. Igual hay equipos en Colombia también importantes que se han abierto puertas, pero no se han dado oportunidades, entonces esperemos a ver qué es lo mejor”.

Hace poco vivió un momento incomodo con la prensa chilena por haber llegado tarde a un entrenamiento…

“Se me apagó la alarma y llegué 5 minutos tarde. Pero no fue nada, el propio entrenador salió a decir que no le parecía algo del otro mundo, que le puede pasar a cualquier persona. Fue más de la prensa que quería hacer noticia, pero todo quedó ahí porque el entrenador salió a aclarar la situación. No pasó a mayores, porque simplemente no tenía cómo pasar”.

