Eden Hazard es autocrítico con su mal momento en Real Madrid: “No soy galáctico, todavía no”

El atacante belga, quien es el fichaje estrella del equipo ‘merengue’ en la presente temporada, no ha podido mostrar su mejor versión, es señalado en España, pero él mismo acepta que no ha llegado a su nivel.

Presentado por Zinedine Zidane como un 'killer', Eden Hazard ha tenido un debut discreto con el Real Madrid, que espera mucho del belga para recuperarse en la Liga de Campeones. ¿El nuevo recluta será por fin letal el miércoles contra sus compatriotas del Brujas?

"Hazard sigue en punto muerto", tituló el domingo el diario deportivo madrileño As: entre la derrota en París (3-0) en la primera jornada de 'Champions' y apariciones discretas, los primeros pasos del pequeño delantero han frustrado un tanto las expectativas de los aficionados.

Y sin embargo, el Real Madrid apostó fuerte por el antiguo jugador del Chelsea, de 28 años, fichado por 100 millones de euros para ser la cabeza visible del segundo mandato de Zidane en el banquillo madridista.

La afición merengue espera maravillas del belga, hasta el punto de que entre 40.000 y 50.000 hinchas llenaron las tribunas del estadio Santiago Bernabéu a mediados de junio en un recibimiento de 'galáctico'.

"Hay mucha presión, muchas expectativas", resumió Zidane, añadiendo que "todos tenemos ganas de ver a Eden, de ver lo que va a pasar".

- 'Empezar de cero' -

Es un peso grande y el propio Hazard pidió paciencia a los aficionados.

"No soy galáctico, todavía no. Espero serlo algún día", dijo en su presentación, añadiendo que "no me considero como un galáctico sino como un buen jugador (...) Empiezo de cero".

Sin embargo, es difícil que los madridistas olviden las recientes hazañas del belga, semifinalista del Mundial de 2018 y autor de un doblete con el Chelsea en la final de la Liga Europa contra el Arsenal (4-1), donde fue elegido mejor jugador de la competición.

Zidane, que había hecho del jugador una prioridad para reconstruir un Real Madrid en fin de ciclo, también está bajo su hechizo.

"Se ve que es un 'killer' cuando tiene el balón. Es alguien agresivo con el balón, que va siempre en vertical. Nos va a hacer bien", dijo el francés a mediados de septiembre.

Pero, la adaptación del belga está tardando un poco más de lo previsto: la prensa española criticó su peso en el final del verano (boreal) y empezó la temporada lesionado, lo que trastocó su preparación.