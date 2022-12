Edinson Cavani reconoció que tuvo problemas con Neymar en el PSG

El delantero uruguayo dijo este jueves que las malas relaciones con el jugador brasileño llegaron a su punto álgido cuando los dos discutieron sobre quién cobraba los penales.

El delantero uruguayo del PSG Edinson Cavani reconoció este jueves que tuvo problemas con el ‘crack’ brasileño Neymar, y que esa mala relación tuvo su punto álgido cuando los dos discutieron sobre quién cobraba los penales.

Así lo registra el diario ‘Sport’, de España, que asegura también que el uruguayo lo hizo público en una entrevista que le concedió a la emisora francesa RMC.

“Es cierto que hubo un problema con Neymar. Le dije que yo era el primero en querer que ganara distinciones, pero con la condición de que él pusiera primero los objetivos del grupo. Al final, nos entendimos, mientras que los líderes del equipo tomaron una decisión y yo la respeté”, dijo el delantero.

Por otro lado, el jugador y referente de la Selección de Uruguay se mostró en desacuerdo con los silbidos que recibió el brasileño de parte de la afición parisina por su conflicto con él.

“Esos silbidos del público no fueron buenos. Yo me pongo en su lugar y no me hubiera gustado, sinceramente”.

El goleador del equipo parisino finalizó diciendo que “soy un trabajador de fútbol, no soy una estrella. Si tengo compañeros en el equipo que pueden ganar distinciones personales, haré lo que pueda para ayudarles, pero siempre pondré los objetivos por delante”.

