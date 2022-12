Edinson Cavani y su mensaje: "Los quiero abrazar, saludar y besar, pero hoy no puedo"

El delantero uruguayo del PSG viajó en días pasados desde Francia y hasta Uruguay, escapando un poco de la amenaza europea por la pandemia del coronavirus.

Después de haber regresado desde París hasta su natal Salto, en Uruguay, Edinson Cavani se manifestó, justo en el momento en el que más apremia el crecimiento de personas infectadas por el coronavirus, en el mundo entero.

La vuelta del uruguayo a su país no dejó de causar inquietud en territorio europeo y también en Uruguay.



"No quiero extenderme mucho, solamente quiero mandarles un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, así como lo estoy mandando a mi familia. Hoy me toca estar en mi casa, en el campo y tener a mi gente cerca. Los quiero abrazar, saludar y besar, pero hoy no puedo. Sinceramente, suena tan raro, pero es así. Hoy todas las personas tenemos la posibilidad de hacer algo, de aportar nuestro granito de arena para al final de todo esto sentirnos realizados", se expresó Cavani en sus redes sociales.

Desde Francia aún no es claro qué caminos van a seguir los clubes de dicho país para la vuelta a los entrenamientos, ni mucho menos para la reunudación del torneo profesional.

