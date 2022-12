Editorial de Javier Hernández Bonnet tras la salida de José Pékerman de la Selección Colombia

Este miércoles, en 'Blog Deportivo', el director general de Gol Caracol habló del tema relacionado con la partida del entrenador argentino y sus repercusiones. Acá su contenido.

Frente a los acontecimientos de las últimas horas, la verdad que hay una obligación de tipo moral decir lo que voy a decir. Llegó la hora de que nos quitemos las máscaras, llegó el momento de poner las fichas sobre la mesa, y no jugar como tahúres de antro con las cartas marcadas.

Publicidad

Les confieso, no soy quién para dictarles clases de periodismo a mis colegas, porque no soy mejor, ni el más escuchado, seguramente, porque me he equivocado muchas veces por apasionado o desinformado, o porque simplemente existe alguien mejor. Y mucho menos voy a dar clases de ética porque eso se construye desde la casa, pero hoy siento la necesidad de pedirle a todos que no engañemos más a los oyentes, lectores y aficionados en general. Los que estamos de salida tenemos la obligación de dejar a los periodistas del mañana valores, que recuperen la verdad como herramienta, por encima de los intereses económicos, políticos y religiosos.

Nadie más que nosotros en Caracol Televisión apoyamos el proceso de Pékerman, lo aplaudimos y defendimos contra muchas críticas, contra otras corrientes, y lo defendimos en lo deportivo y en los momentos más críticos, pero eso sí, lo defendimos sin compromisos que nos impidieran criticar o denunciar cualquier anomalía así viniera de su representante.

¿Cómo es la vida, no? Rara vez Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía y Javier Hernández hemos coincidido en algo. Los tres sabíamos que la condición era Pékerman sin Pascual, los tres teníamos la misma información, que se estaban recibiendo hojas de vida para su reemplazo y que Pékerman respaldaría a su representante, luego se haría a un lado. Por eso mismo pido que no juguemos con cartas marcadas.

Algunos colegas se han detenido a aumentar con lupa el desencanto de Pékerman con este servidor por haber revelado las irregularidades de quien invadió terrenos que no le correspondían. ¿No es más útil el que, en vez de poner la lupa, investiguen para sus oyentes, televidentes y lectores cuál es el alcance de las irregularidades? Ahora que el país hace un frente común contra la corrupción, sería maravilloso.

Publicidad

No sé si esto podría tomarse como un comentario sin trascendencia o una denuncia, pero hoy tengo que decir que la verdad ha quedado secuestrada en la disputa de los derechos de televisión, como lo hizo César Augusto Londoño el día en que se conoció la cifra de los 40 millones de dólares que Caracol Televisión pagará por la próxima Eliminatoria.

César, sin sonrojarse, dijo que era justo el precio porque en el último partido, Perú-Colombia, Caracol había vendido más de 25 mil millones de pesos, cifra que difícilmente se factura en un Mundial, con la transmisión de 32 partidos. Ese día dije ‘César se equivocó’ y lo asumí como una de las tantas pifias que nosotros los periodistas cometemos por cansancio o por descuido. Pero hoy al recibir la copia de un chat cruzado entre el expresidente de Win, Mauricio Correa, y César Augusto Londoño, puedo advertir que hay un plan urdido para favorecer intereses de Correa, quien es su empleador. Gracias a la persona que me brindó esa copia y que hago pública de manera parcial y la pongo a disposición de cualquier autoridad si lo requiere.

Publicidad

En el texto, Correa hábilmente sugiere que soy yo quien influyó en la no venta de derechos a los colegas de radio, cuando esa es una decisión comercial de la compañía a la que no tengo acceso. Correa dice, además, en ese chat que lo negocios de Luis Bedoya con los derechos de televisión se hacían bajo la mesa y no se sabían cifras. Y azuza a Caracol Radio para que demande a Caracol Televisión, que le diga a Camacho que RCN lo va a hacer.

Este documento, que está en mis manos, evidencia que hay una agenda de desprestigio preparada y calculada en contra de quienes denunciamos las cosas mal hechas. Hoy sigo esperando que la unidad investigativa de El Tiempo profundice, como lo prometió sobre la eventual evasión de impuestos en Dimayor, donde por una ventana entraba la plata, para no pagar iva de publicidad, y por la otra salía a la empresa de Mauricio Correa. Así me lo contó el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, después de recibir el informe de la auditoría.

¿Será que nos podemos quitar las máscaras y ser transparentes?

Escuche acá el audio de Javier Hernández Bonnet sobre la salida de José Pékerman