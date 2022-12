No, gracias.

Eduardo Lara: “El día que me llame la Selección estaré como un soldado que va a servir a la patria” Eduardo Lara habló, entre otras cosas, sobre la posibilidad de volver a dirigir en la ‘tricolor’ “El día que me llame la selección estaré como un soldado que va a servir a la patria. Cuando me llamen ahí estaré”, afirmó Lara.