Edwin Congo: "La Policía me dijo que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien"

Este martes, el exfutbolista colombiano fue motivo de información en España por ser detenido y luego liberado por las autoridades de aquel país, en medio de una operación por tráfico de drogas.

Precisamente Edwin Congo habló con Josep Pedrerol en el programa ‘El Chiringuito’ y allí dejó en claro que, pese a que conoce a las personas, presuntamente, involucradas con el delito, él no tiene nada que ver en esa conducta.

Así fue la conversación con el medio en el que también es panelista.

“La verdad estoy muy tranquilo, porque no debo nada, no es una situación cómoda, pero afortunadamente estoy en casa confinado y tranquilo. Yo no trafico con cocaína, yo no tengo cocaína en mi casa, yo a duras penas estoy bien de salud. Me comporto bien con el que puedo. Es un día de aprendizaje, de fuerza de voluntad para seguir haciendo las cosas bien”

* Tiempo ante la policía

“Una hora o menos”.

“La vinculación de Edwin Congo en esta red de narcotráfico es circunstancial”

* ¿Cómo le fue con la policía?

“En la estación hay que cumplir un protocolo de llevar las manos atadas y una vez dentro me leyeron los derechos y me hicieron una serie de preguntas, además de reconocer a unas personas por medio de unas fotografías; conozco a muchos de los que me mostraron. Varios de ellos me han pedido que les ayude con sus hijos para jugar al fútbol, y yo, como persona publica he tratado de ayudar y de mostrarme siempre amable. Me trataron muy bien, respetuosos conmigo”

* Y el vínculo

“Él tenía una clínica estética, por eso lo conozco a él y a su familia. A ese lugar van personas de muchos lugares del mundo. Él fue médico de la Selección Colombia en su momento”

* Las preguntas

“Me dijeron que “si tenía algo que ver con el tráfico de cocaína”, y yo no tengo nada que ver con eso. Yo como todo ser humano busco actividades para ganarme la vida, y yo con una de las personas de las fotos me he dedicado a tener negocios de esmeraldas y de oro, porque él ha tenido oportunidad de traer eso de Colombia a España, entonces me he sentado con muchas personas a las que les interesa el negocio. Yo solo he optado por una vida de trabajo por medio de ese amigo. La policía llevaba tiempo siguiéndome”.

* ¿Hay grabaciones?

"Es normal, con este tipo de personas tengo un vínculo y con esas personas tengo una relación, con algunas la mantengo, pero con otras no. Con muchos incluso cenábamos con mi familia, con mi pareja. Es una situación que hay que esclarecer, yo estoy a disposición para esclarecer".

Edwin Congo fue dejado en libertad, después de ser requerido en operación antidroga

* Una nueva declaración

“Esto es un proceso muy largo, esto no es largo corto, va a demorar muchos años; esto no es un proceso de un día para otro. Lo que me dijeron es que me desvinculara de este tipo de gente que no me viene bien; me dieron la posibilidad de venir a mi casa, pero cuando me llamen nuevamente tengo que ir”.

* Libertad sin cargos

“A mí me dijeron que me fuera para mi casa, estoy en libertad, yo me vine para mi casa tal cual como me sacaron, me dijeron que me podía ir. Solamente me llamaron para que respondiera lo que me estaban preguntando”.

* Mensaje a la gente

“Yo no tengo que decirle a nadie que me crea o no. Yo no tengo nada que ver en eso, soy inocente, no he hecho nada relacionado con venta, fabricación de cocaína. Hay un indicio porque estoy vinculado con una gente que está metida ahí, pero de ahí a que yo haya cambiado de vida, nada, sigo con mi misma vida. Debo saber medir con quién estoy, hacia dónde quiero ir”.