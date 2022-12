El abecé del lío entre Jorge Perdomo y Álvaro González, en el fútbol nacional

En las últimas horas estalló una lucha de poderes en el balompié colombiano entre los presidentes de la Dimayor y la Difútbol. Perdomo denunció ante la Conmebol a González por unos dineros que recibió por supuesta asesorías a torneos suramericanos Sub-15 y Sub-17.

Jorge Fernando Perdomo, presidente de la Dimayor, y Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, ni se dirigen la palabra desde hace un buen tiempo.

Desde el lunes pasado estalló el escándalo, a causa de las denuncias de Perdomo a González ante el Comité de Ética de la Conmebol por unos contratos de asesoría a torneos suramericanos de las categorías Sub-15 y Sub-17, por los que recibía 5 mil dólares durante diez meses, que pararon ante el escándalo del FIFAgate y se retormaron hace tres meses, según el propio dirigente caldense.

Acá explicamos algunas de las causas de la polémica entre los dos vicepresidentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El rompimiento

Según Álvaro González hubo dos hechos relevantes que, según él, atentan contra los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol. El primero de ellos la firma de la Dimayor y Bavaria de la alianza para realizar la Liga Pony Fútbol 2018, para jugadores infantiles. Dicha liga iría en contra de la realización del histórico Ponyfútbol, cuya fase final se juega en Medellín desde hace más de dos décadas. Además, recientemente Dimayor y Patriotas realizaron una actividad para escoger jugadores juveniles llamada: 'Bayern Youth Cup Colombia'. Esas iniciativas deberían ser de la rama aficionada y no de la división profesional, según González.

Lucha de poderes

Esas dos situaciones enumeradas anteriormente, produjeron el malestar de varios presidentes de clubes del fútbol colombiano, a tal punto que se viene hablando de un golpe de estado a Perdomo al frente de la Dimayor. Los 'rebeldes' estarían encabezados por Eduardo Méndez, presidente del Unión Magdalena, e incluso este martes estaba citada una reunión de varios dirigentes en Bogotá para hablar del tema. Cabe señalar que se necesitaría de la solicitiud de 24 clubes para citar una Asamblea Extraordinaria en Dimayor, en la que se trataría la continuidad de Perdomo.

La denuncia

Jorge Fernando Perdomo le dijo este martes a 'Blu Radio' que él interpuso una denuncia ante el Comité Ético de la Confederación Suramericana de Fútbol para investigar los pagos hechos por dicho ente a González Alzate. Los pagos referidos fueron de 5 mil dólares, por diez meses, por concepto de asesorías deportivas a torneos suramericanos Sub 15 y Sub 17. Además se habrían retomado hace tres meses, con el aval de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; según confirmó González Alzate.

¿Quién es Del Nero?

Jorge Fernando Perdomo afirmó que su denuncia se basó en la sanción que de por vida le interpuso la FIFA a Marco Polo Del Nero, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, por reibir coimas, en el marco del escándalo de corrupción del ente rector del balompié a nivel mundial.

Este martes, tanto Perdomo como González hablaron de sonado caso con 'Blu Radio'.

Publicidad

Jorge Perdomo

"No aparece el contrato de prestación de servicios de González a la Conmebol, ni los informes de gestión y hay cosas que no son claras. Además, habría un conflicto de intereses de esa relación contraactual por ser segundo vicepresidente de la Federación. Yo estoy pidiendo que se investigue, no puedo lanzar un juicio, pero es claro que él es un directivo de más de 30 años al frente del fútbol aficionado en Colombia. En un comité ejecutivo le pregunto yo y él me dice que se trata de un contrato de prestación de servicios y que son honorarios".

Álvaro González

"Perdomo pidió una investigación y tiene derecho a hacerlo. Que presente las pruebas. Desde el 2014 se me había firmado un convenio de asesorías a torneos Sub 15 y Sub 17. Eso es lo que pasa. Yo no creo que ninguna entidad entregue coimas y deje registros contables. De eso hay contratos y hay constancias. El contrato lo he solicitado a la Conmebol, creo que tenemos la experiencia suficiente para asesorar y organizar este tipo de torneos".