El adiós de una leyenda: Andrea Pirlo se retiró tras 22 años como profesional

El italiano que fue campeón del mundo en 2006 y ganador de dos Ligas de Campeones con el Milan, anunció el domingo que pone fin a su carrera a los 38 años.

"Mi aventura con el New York se termina, pero también mi recorrido como jugador profesional", escribió Pirlo en su cuenta de Twitter, agradeciendo a su familia así como "a cada club por el que he tenido el honor de jugar y cada compañero con el que he estado contento de jugar".

Pirlo dejó la Juventus al final de la temporada 2014-2015, tras ganar su sexto Scudetto (cuatro con la 'Juve', dos con el Milan), para jugar en el New York City FC.

Ya había dicho que la actual temporada sería la última y su equipo cayó el domingo en las semifinales de la conferencia Este del campeonato MLS frente al Colombus.

Formado en el Brescia, Pirlo jugó en el Inter de Milán y en la Reggina antes de llegar al Milan, con el que ganó la Champions en 2003 y 2007.

En 2011 se unió a la Juventus, con la que brilló para añadir a su palmarés cuatro títulos de la Serie A y una Copa de Italia. Su último partido en el fútbol europeo fue la final de la Champions perdida ante el Barcelona en 2015.

Pieza clave en el equipo que conquistó el Mundial 2006, Pirlo jugó 116 partidos con la selección italiana y marcó 13 goles.

Los últimos minutos de Pirlo como profesional: