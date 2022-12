El amor de padre ganó por goleada: Andrés Felipe González, el jugador que dejó el fútbol por su hija

Andrés Felipe González dejó el fútbol, pero éste nunca lo ha dejado a él y a su familia. Desde su retiro, en 2014, todo lo cosechado a lo largo de su carrera le ha servido para seguir cumpliendo con su labor de padre.

Esa responsabilidad que lo obligó a colgar los guayos jugando para el Junior de Barranquilla, cuando todavía tenía seis meses de contrato por cumplir.

“Mi hija, Julieta, nació con parálisis cerebral infantil después de que mi esposa sufriera un paro cardiorrespiratorio en el séptimo mes del embarazo”, le contó González a GolCaracol.com.

Este vallecaucano de 34 años, que supo brillar como defensor central, siempre ha sabido cómo salirle al paso a las dificultades. Con esa mentalidad logró títulos, hizo todas las categorías de la Selección Colombia y dio vueltas olímpicas en el exterior.

¿Siempre quiso ser futbolista?

“Cuando estaba pequeño siempre fui tremendo. Mi papá me llevaba a clases de natación, karate y fútbol. Por eso a los 10 años fui a probar al América y ahí inició mi sueño como futbolista, antes no me había contemplado esa idea”.

¿Toda la vida de defensor?

“Mis inicios, en la escuela de Willington Ortiz, fueron como arquero. Ahí paso al América y ya me ubiqué en la defensa. Así hice todo el proceso, fui a Selecciones Valle y Colombia”.

¿Cuáles son sus recuerdos del fútbol?

“Disfrutaba muchísimo jugando al fútbol, era un ambiente diferente, la competencia era muy fuerte pero leal. Los viajes en bus, nos gastábamos la plata en comida y nos tocaba subirnos por detrás. Eso al final lo ponía a pensar en querer debutar ya para cambiar ese tipo de cosas”.

¿Su familia siempre lo apoyó?

“Siempre. Aunque mi mamá era más relajada con ese tema. Pero mi papá no se perdía un partido. De hecho, una vez llegó hasta Haití en un torneo que jugamos con la Selección Colombia Sub-17. Era el que nos tomaba las fotos, nos cuidaba, hacía de todo, es algo que siempre voy a tener presente”.

¿Y cómo fue ese día del debut?

“Fue muy tenaz porque mi papá había fallecido esa semana. No alcanzó a verme debutar como profesional. A los dos días jugamos contra Centauros en Cali, quedamos 1-1 y a mitad de semana viajamos a Buenos Aires para jugar contra Racing por la Libertadores, en 2003”.

¿Cómo se llamaba su papá?

"Diego González".

¿Era muy hincha del América?

“Muy hincha. De ir al estadio con bandera, cojín y trompeta”.

¿Cómo fue el proceso en la Selección Colombia?

“Empezamos en la Sub-17 porque salimos campeones de los nacionales con Valle con el profesor Julio Valdivieso. En ese tiempo, muchos de los jugadores campeones pasaban a ser parte la Selección, entonces fuimos al Suramericano en Perú y ahí coincidí con Falcao. Ya después llegó Reinaldo Rueda y mantuvimos el proceso”.

Cuénteme de su llegada a Colo Colo

“Se dio por el ‘profe’ Ricardo Gareca. Él me había dirigido en América y Claudio Borghi (DT de Colo Colo) estaba buscando un central, entonces me recomendó. Estuve un año, salimos campeones de todo en Chile y llegamos a la final de la Suramericana de 2006”.

¿Y fue una buena experiencia?

“Me fue bien, pero era un ambiente tenaz. Tenía 21 años. No fue fácil estar allá, el recibimiento del camerino no fue agradable. La gran mayoría te la ponían muy difícil. Te miran diferente por ser extranjero, y pues yo coincidí con muchas estrellas (Claudio Bravo, Arturo Vidal, Matías Fernández, Humberto Suazo, Alexis Sánchez, entre otros)”.

De ahí pasó a Santa Fe entonces…

“Me devolví al América, estuve un año y luego llegue en 2008 a Santa Fe porque me llevo el ‘Pecoso’ quien fue el que me hizo debutar en 2003”.

Hábleme del ‘Pecoso’…

“Tenemos una relación muy cordial. Es una persona temperamental, pero correcta. Es de los técnicos que escoge la titular por lo que ve en los entrenamientos, no hay ningún otro motivo para que él lo ponga a jugar a uno. Todo depende de lo que los jugadores hagan en la semana”.

Y finalmente el Junior

“Sí, allá salimos campeones en 2011 y llegamos a la final en 2014, pero ahí es cuando pasa todo lo de Julieta así que tomamos la decisión de regresarnos a Cali”.

Aunque estuvo en el fútbol de la India por un par de meses, ¿no?

“Estuve tres meses en el FC Pune City, pero no me dio más. Lo intentamos porque Julieta se había estabilizado, pero ya volvió a tener episodios difíciles y la experiencia tenaz por la diferencia de horario. Cuando allá era de día aquí era de noche y pues no es un país al que uno se pueda acostumbrar culturalmente de la mejor manera”.

¿Cuál fue el mejor momento de su carrera?

“Tuve buenas épocas en América, en 2003 y 2005. En Santa Fe 2009, Junior 2011. En general creo que en mi carrera viví buenos momentos, fui bastante regular, no era brillante pero mantenía un rendimiento”.

