El amor del padre de Luis Díaz: “Pasé meses viéndolo por una reja esperando si Junior lo aceptaba”

Luis Manuel Díaz ha dedicado su vida a enseñarle a cientos de jóvenes de La Guajira todo lo que sabe sobre fútbol. Pasión que repartió en sus tres hijos varones. Al actual jugador del Porto lo siguen Roger y Jesús, todos futbolistas.

Todo lo que ha conseguido hasta el momento Luis Díaz, uno de los jugadores con mayor proyección de nuestro país, ha tenido nombre y apellido: Luis Manuel Díaz, su padre. Él pudo superar cada obstáculo que le puso la vida para ayudar a que su hijo cumpla sus sueños.

Publicidad

El actual futbolista del Porto tuvo en su papá al mejor modelo. Literalmente fue quien le enseñó a patear una pelota en su escuela de fútbol, en La Guajira, y hasta al día de hoy sigue siendo su fiel consejero

A Jesús, el hermano de Luis Díaz, no le pesa el apellido: “Me regaña para que sea mejor que él”

Pero Luis Manuel, no solo repartió esa pasión en el actual jugador de la Selección Colombia; atrás de él vienen Roger, actualmente en la Sub-20 del Junior, y Jesús, goleador de la cantera del Barranquilla F.C. y quien ya ha hecho parte del combinado nacional Sub-15.

Luis Díaz junto a sus padres, Luis Manuel, Silenis Beatriz Marulanda y su hermana Anny Karena / Cortesía

¿Qué travesuras recuerda de Luis?

Publicidad

“Era muy disciplinado, no hacía muchas travesuras. Un niño muy sano. Su única obsesión era jugar fútbol todo el tiempo en la cancha que queda al frente de la casa de su abuela”.

¿Entonces era más bien aplicado?

Publicidad

“En el colegio era aplicado. Si bien estaba pensando todo el tiempo en la pelota, nunca tuvimos ningún problema por cuestiones de indisciplina o algo por algo parecido”.

¿Qué materia le gustaba en el colegio y en cuál no le iba muy bien?

“Le iba muy bien con religión. Le gustaba mucho esa materia y pues obviamente también sobresalía en educación física, todo lo que tuviera que ver con deportes. Por ahí le costaba matemáticas, en temas de números siempre hubo más de un dolor de cabeza”.

Giovany Cardona, un papá del fútbol: las canas que le sacaron Edwin y Mateo

Publicidad

¿Recuerda algún regalo que le haya dado de niño?

“Lastimosamente nosotros nunca tuvimos las facilidades para poder llenarlos de regalos constantemente. Por ahí podíamos hacerlo en algunas fechas de Navidad y en esa ocasión no podía ser otra cosa que un balón. Mis hijos no fueron de carros y esas cosas, vivían por patear una pelota, no más”.

Publicidad

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de su hijo con un balón?

“No es el primero, pero si el que más recuerdo. Se dio en un partido con la Selección de La Guajira en un torneo que se disputó en Barranquilla y en donde él salió como el mejor jugador. La final se jugó en el Metropolitano y se mandó un golazo a lo Maradona en el Mundial de 1986 que dejó a todos atónitos. Desde ahí empezaron a conocer a Luis Díaz y yo no podría estar más orgulloso.

¿Siempre fueron una familia futbolera?

“A mí toda la vida me ha gustado enseñar. Me he preparado teórica y empíricamente. Empecé con una escuela y hoy en día tenemos 1.500 jóvenes. Lastimosamente en La Guajira hay mucha corrupción y eso también repercute en el deporte. Por eso todo cuesta el doble para el futbolista -que hay muy buenos- que quiera irse a probar a un club en Bogotá, Barranquilla, Medellín o Cali”.

Publicidad

Luis Díaz y sus padres / Cortesía

Entones desde el principio existió el apoyo para que fuera futbolista…

“El apoyo siempre existió. Con lo que tuviéramos, hemos ayudado a que nuestros hijos cumplan sus sueños. Yo nunca me voy a olvidar de la primera vez que lo convocaron a una Selección Colombia Sub-15 porque nos tocó reunir plata de donde nos teníamos. En cuestión de horas lo logramos para poderlo mandarlo a Bogotá ya que en ese momento los gastos teníamos que asumirlos nosotros”.

Publicidad

José Mina, papá de Yerry: “De niño cogía mi bicicleta para llevar mercados en la plaza de Guachené”

¿Qué recomendación le daba cuando empezaba en el fútbol?

“La humildad es la base de todo. Mantener los pies en la tierra siempre va a traer buenos resultados porque para nosotros nada ha sido fácil. Entonces si uno lucha por las cosas y es disciplinado, los éxitos llegan solos. Así fue con Luis, él siempre soñó con las cosas que le han pasado y sabe que tiene todavía mucho por mejorar, porque es un futbolista que está en crecimiento”.

¿Siempre jugó como extremo, o tuvo otra posición?

Publicidad

“Empezó jugando como delantero centro. Luego con el tiempo paso a ser ‘10’ y ahí se desenvolvía muy bien porque era un mediocampista que siempre tuvo gol. Y ya cuando llegó a Junior, lo pusieron como extremo, tanto por izquierda como por derecha”.

Publicidad

Roger Díaz, jugador de la Sub-20 del Junior, y su padre Luis Manuel / Cortesía

¿Cuál fue el momento más difícil en los comienzos de Luis?

“Cuando pasé cuatro meses esperando todos los días en la sede del Junior una respuesta. Él estaba haciendo las pruebas y yo no podía entrar a las canchas, entonces me tocaba ver por un huequito de la reja los entrenamientos. Ya los profesores estaban cansados de mí porque siempre les preguntaba si al fin había quedado. Fue un tiempo muy desgastante, pero cuando por fin lo aceptaron, el sueño para verlo triunfar se iba alimentando cada vez más”.

¿Cómo vivió el debut de su hijo en el fútbol profesional?

“Fue con Barranquilla y es poder ser testigo de todo el sacrificio que se hizo. Nada fue fácil. Nosotros no teníamos los recursos para mandarlo lejos de casa. Vendimos cosas, pedimos prestado y recibimos ayuda de amigos”.

Publicidad

¿Cómo toma las críticas que recibe su hijo de parte de los medios y la afición?

“Él me dice que mire la prensa porque no tiene tiempo, entonces yo le voy informando lo que van diciendo de él. Afortunadamente desde que debutó la mayoría de comentarios siempre han sido positivos. Las pocas críticas yo le dijo que se las tomé con calma, porque igual todavía es un jugador que está en formación y todavía le falta mucho por mejorar”.

Publicidad

¿Qué significa para usted Luis?

“Es mi vida. Somos una familia que siempre ha vivido por el otro. Luis nos ha dado las mayores alegrías y tenemos la fe de que sus hermanos sigan ese mismo camino”.

Jesús Díaz, futbolista del Barranquilla F.C., junto a su padre / Cortesía