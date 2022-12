No, gracias.

El aplazamiento de Eurocopa y Copa América, beneficioso para unos y no tanto para otros El aplazamiento de la Eurocopa y de la Copa América de fútbol a 2021 no ha perjudicado a todos. Los jugadores lesionados, que se habrían perdido los torneos, disponen ahora de otra oportunidad. Pero podría no ser el caso para los veteranos.