El argentino Matías Almeyda y la polémica en México por alinear al novio de su hija

El entrenador de Chivas de Guadalajara puso a debutar a Benjamín Galindo Jr frente a Veracruz y cometió un error que le costó un gol a su equipo. Al final, dio explicaciones.

Matías Almeyda decidió que Chivas de Guadalajara tuviera este fin de semana un equipo alternativo y la presencia como inicialista de Benjamín Galindo Jr, el novio de su hija Sofía, generó todo tipo de comentarios.

Galindo Jr tuvo una regular actuación e incluso perdió el balón en el gol de Veracruz.

Al final del compromiso del torneo mexicano, Almeyda salió a dar explicaciones ante la prensa.

"Yo soy una persona que vive ya en este siglo y tengo totalmente la mente abierta en el sentido de que antiguamente se le elegían las novias y novios a los hijos, yo no le elijo el novio a mi hija, solo quiero que sea feliz, después si está con Galindo, con Pedro, con Juan, no me interesa, a Galindo lo elegí por cómo juega, no porque sea el novio de mi hija”, afirmó Almeyda.

Cabe indicar que Chivas de Guadalajara cayó por la mínima diferencia frente a Tiburones de Veracruz.

