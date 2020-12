El comentado trino de Roberto Ovelar: "No me preocupa tener una hija lesbiana"

En su cuenta de Twitter, el futbolista paraguayo Roberto 'el Búfalo' Ovelar suele ser reflexivo al máximo y no solamente se refiere a temas relacionados con su carrera deportiva. También deja otras reflexiones y este viernes no fue la excepción.

"No me importa tener una hija lesbiana. Me preocuparía más que fuera a un templo a golpearse el pecho los domingos y que el resto de la semana discrimine a alguien por su sexo, color o por el lugar en el que nació", escribió Ovelar, quien en Colombia ha defendido los colores de Junior, Millonarios y ahora del Once Caldas .

De inmediato, el atacante encontró algunas reacciones a favor y muy pocos en contra, aunque a decir verdad otros seguidores aprovecharon para pedirle que siga en el blanco de Manizales, lo saludaron de Barranquilla y no faltaron los mensajes de hinchas de Alianza Lima, en donde también jugó.

En realidad, no se tiene certeza por qué Roberto Ovelar escribió dicho tuit, ni tampoco el destinatario de dicha reflexión.

