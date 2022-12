El compañero de Wilmar Barrios en Zenit que confesó que quiso suicidarse, tras un duelo familiar

Se trata del defensor argentino, surgido de River Plate, Emanuel Mammana, quien contó detalles de algunas vivencias que ha tenido que pasar más allá de los terrenos de juego.

"Nunca se me cruzó la idea de dejar de jugar, ni cerca. Por la edad que tengo, no. Sí sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá... Pensé en dejar el fútbol, incluso pensé en la locura de suicidarme. Lo quise hacer dos veces. Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo".

Esas fueron las palabras que impactaron del defensor argentino Emanuel Mammana, quien se encuentra en la disciplina del Zenit de Rusia y es compañero del colombiano Wilmar Barrios.

El exjugador de River Plate y de 24 años reconoció dichas circunstancias en una entrevista con 'Diario Olé' y en medio de sus días de recuperación de una tras una operación de ligamentos cruzados en una de sus rodillas.

"Antes de la cuarentena estaba cerca de volver a trabajar con el grupo. Ahora, estoy ejercitándome a través de la aplicación Zoom. Los primeros meses me costaron bastante. Esta última intervención fue mucho más difícil. Tuve mucha pérdida de sangre y las primeras semanas sufrí de anemia", agregó el argentino.

Mammana también resaltó que "me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”.

