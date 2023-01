El conmovedor mensaje de la esposa de Edwin Cardona, agradeciendo el apoyo tras una cirugía

Mientras la mayoría de familias se reunían para pasar juntos las fiestas decembrinas, la familia de Edwin Cardona pasó un momento complejo por la salud de la pareja del jugador: Carolina Castaño, quien tuvo que ser sometida a una cirugía por un tumor cerebral, por lo cual, el volante colombiano que milita en Racing Club, de Argentina, y quien no tuvo un gran año deportivo; pidió una licencia para estar en Colombia junto a su compañera sentimental y ser su apoyo.

Afortunadamente, la operación fue un éxito y por eso, la esposa del futbolista 'cafetero' decidió tomarse un momento para agradecer en sus redes sociales con un emotivo mensaje.

"Quiero agradecerle a mis familiares, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis suegros y a todos los que incluso sin conocerme me tuvieron presente en sus oraciones , sin saber que me sucedía. A los directivos de Racing y cuerpo técnico que permitieron que Edwin pudiera estar conmigo en estos días donde más necesitábamos estar unidos y fuertes", fueron sus primeras palabras un un posteo en la red social de Instagram.

Seguidamente, fue muy honesta respecto al difícil momento que tuvo que pasar por aquellos días que suelen significar momentos de alegría y felicidad en los hogares colombianos.

"Fue un diciembre diferente, en cama, cuidando mi salud no sólo física sino mental por que jamás pensé enfrentarme a un quebranto de salud complejo que derrumbara mis fuerzas, sin embargo, el amor de Dios, de la familia, amigos; pastores, enfermeras y personas hermosas que hicieron todo más llevadero; solo tengo para decirles gracias", dijo Carolina Castaño.

Además, se tomó un momento para brindar un gran mensaje sobre la importancia de prestarle más atención a la salud y estar alerta ante cualquier anomalía que se presente para prevenir problemas: "A todos los que me leen: escuchen su cuerpo, no piensen que un simple dolor de cabeza es normal, pues por muchos meses aguanté migrañas, dolores intensos, cansancio, dolor de oído; mareos, vértigo y mucha sintomatología que explotó en una masa o bulto, para no decir el nombre, que tanto asusta, quebrantando mi corazón y llenándome de temores".

Finalmente, la pareja del volante antioqueño que retornó a Argentina para volver a estar a disposición del entrenador Fernando Gago de Racing de Avellaneda, concluyó con un parte actual sobre su salud y un mensaje de positivismo.

"Mi corazón está contento de saber que todo va mejorando y esa 'masa' en su patología salió buena, sin embargo, causó muchos daños internos que serán varias cirugías las que lograrán reconstruir de a poco todo, pero con la confianza y fe puesta en el que todo lo puede; papá Dios, de su mano, cada día todo será mejor. Los amo familia, gracias por no soltar mi mano, llenarme de amor y esperanza, consentirme y cuidarme tanto. Dios los bendiga siempre y nos regale salud; con seguridad es la mayor riqueza del ser humano", aseveró.

La publicación la acompañó junto a un video con imágenes del proceso que atravesó acompañada del futbolista colombiano y sus familiares.