El conmovedor mensaje del hijo de Jhon Mario Ramírez, al cumplirse un año de su fallecimiento

Este 26 de junio de 2022 se cumplió un año del fallecimiento de Jhon Mario Ramírez, quien fuera jugador profesional de equipos como Millonarios, Cali, Medellín, Bucaramanga y Santa Fe, entre otros, y que antes de morir, había sido contratado como técnico de Patriotas de Boyacá.

Ramírez se contagió de coronavirus, fue hospitalizado y posteriormente se dieron otras complicaciones que terminaron con su vida en unas cuantas semanas, provocando dolor y luto entre sus familiares y amigos más cercanos.

Este domingo, justo cuando se celebraba el Día del Padre en nuestro país, Mateo Ramírez, su hijo mayor, dejó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.

"En qué momento pasó un año, en qué momento pasaron tantas cosas? Cada día haces más falta, cada día que pasa se hace más difícil tu ausencia. No sabes cuanto anhelo el verte, escucharte, sentirte otra vez, extraño esos te amo inesperados, extraño esas largas conversaciones hablando de todo, extraño cada cosa que hacíamos, porque no me falta solamente mi papá, sino mi amigo, mi hermano, una gran parte de mi corazón ya no está y se fue hace año. Solo espero volverte a ver, te ame, te amo y te amaré hasta el final. Que falta haces Jhonmita", escribió el volante bogotano, que estuvo en Patriotas el año pasado.

¿De qué juega el hijo de Jhon Mario Ramírez?

Mateo Ramírez es un volante de marca, con buena técnica y visión de juego. Con Patriotas tuvo pocos minutos de juego y ahora no se sabe en qué equipo seguirá con su carrera. Antes hizo parte de las divisiones menores de Millonarios y participó en el Hexagonal del Olaya, con su padre como entrenador.

¿En qué equipos jugó Jhon Mario Ramírez?

Su trayectoria la hizo en Colombia y Venezuela, donde estuvo en el Carabobo. En nuestro país jugó con: