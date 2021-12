El consejo a Cristiano Ronaldo y la invitación a que copie un poco a Lionel Messi

Ya es habitual que un alto porcentaje de exfutbolistas en el mundo se hayan convertido en opinadores, en diferentes espacios y plataformas digitales. Ese es el caso del italiano Antonio Cassano, quien va de frente y dice lo que piensa en en vivo por Twitch en 'Bobo TV'. Y en algún momento, el otrora delantero apuntó contra Cristiano Ronaldo.

En ese aspecto, es bien sabido que al astro portugués del Manchester United no le caen bien muchos de los comentarios que se hacen de él, más cuando lo acompañan unas impresionantes estadísticas en su extensa carrera deportiva.

Cristiano Ronaldo hizo la gestión y encontró el número de Cassano, a quien le habría hecho el reclamo. Así se reveló en las últimas horas.

"Cristiano Ronaldo me escribió diciéndome que tuviera más respeto por él, por lo que había ganado, por los goles que había marcado. No tengo miedo de decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa hasta lo último de esta tierra. Llamé a Buffon para preguntarle cómo consiguió mi número y me respondió que se lo había entregado el encargado de prensa y que este se lo pasó a Ronaldo para decirme que marcó 750 goles y yo solo marqué 150. Yo le digo: 'querido Cristiano, tú lo tienes todo, vive tranquilo y relajado", contó el italiano.

Pero eso no fue todo. Para el actual futbolista de Manchester United también hubo más en esa respuesta. "Mira Messi, le importa un carajo todo y todos y no me manda mensajes. Gigi y Chiellini saben bien que me hizo enojar. ¿Cuál es tu problema, Cristiano Ronaldo ?", agregó Cassano en ese contacto.