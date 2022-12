El consejo de Lionel Messi a Hugo Rodallega: “No le hagas caso a esos pelotudos”

El delantero colombiano le dijo este lunes a GolCaracol.com, en un Instagram live, que habló con Messi sobre la supuesta comparación suya con el astro del Barcelona, en 2005.

Hugo Rodallega siempre ha sido objeto de burlas por una supuesta declaración suya durante el Sudamericano Sub-20 de 2005, en la que decía que era mejor que Lionel Messi.

Publicidad

Luis Carlos Arias y el drama que se vive en Bolivia: “Hay muchos compatriotas que no tiene cómo comer”

Este lunes, en una charla con GolCaracol.com, el vallecaucano contó qué fue lo que dijo y por qué se malinterpretaron sus palabras.

“Fueron especulaciones de la prensa, noticias que quisieron sacar en ese momento. Yo era el goleador, la figura, nos estaba yendo bien a toda la Selección Colombia y yo no me acuerdo quién fue, pero fue un periodista argentino el que me hizo la pregunta”, aclaró de entrada Rodallega.

Además, ‘Hugol’ se refirió a la conversación que tuvo con Messi años después, cuando se encontraron en Europa.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

“Él -por Messi- me preguntó lo mismo, que yo qué había dicho. Le respondí que no había dicho eso, que cómo se le ocurría, y entonces él me dijo que no le hiciera caso al periodismo. Aquella vez me dijo “son unos pelotudos, no les hagas caso”. Eso se aclaró, no pasa nada, la gente quiso hacer creer que eso lo había dicho yo”, finalizó el vallecaucano.