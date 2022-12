El 'coqueteo' entre Real Madrid y Cristiano: "Es el mejor, en el club se le echará de menos toda la vida"

Estas fueron las palabras del presidente del cuadro 'merengue', Florentino Pérez, después de que el portugués afirmara que el equipo español marcó su vida.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, admitió este lunes que a Cristiano Ronaldo "se le echará de menos toda la vida" y se definió como un "fan" del delantero portugués, del que dijo que es "el mejor".

A la salida del acto de entrega del galardón Marca Leyenda en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el máximo mandatario blanco fue preguntado sobre si el Real Madrid echará de menos al internacional portugués traspasado el año pasado al Juventus italiano y se limitó a contestar que se le echará de menos "toda la vida".

"Yo soy un fan de Cristiano, es el mejor, nada más, ¿Cómo no voy a venir yo", añadió Florentino Pérez, que abandonó el recinto rodeado de periodistas y aficionados y no respondió a más preguntas.

Justamente, las declaraciones se dieron minutos después de que el portugués también hablará sobre su paso por el conjunto 'merengue' , el cual, según él, le marcó la vida.

"Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid", reconoció.

"Echo de menos los dos. Pero por las circunstancias de la vida, he estado más años en el Madrid, mis niños crecieron aquí... echo más de menos al Madrid", declaró al ser preguntado sobre si añoraba más el Manchester United o el Real Madrid.

