El curioso comienzo de Marcelo Bielsa en una rueda de prensa, en Inglaterra

En la previa del debut frente al Stoke City, el técnico del Leeds United se disculpó por su mal inglés y prometió que lo mejoraría, situación que hizo reír a los periodistas presentes.

Marcelo 'El Loco' Bielsa volvió a demostrar el porqué de su apodo. Este sábado, antes de la primera fecha de la segunda división de Inglaterra, donde el Leeds United recibe al Stoke City, el estratego se dispuso a realizar una rueda de prensa con los periodistas locales.

Publicidad

Vea acá: Yerry Mina ganaría más dinero en Manchester United que en Barcelona, de sellarse el negocio

Como era de costumbre en Francia, donde dirigió al Marsella, Bielsa acudió con un traductor a la cita con los cronistas. Para sorpresa de todos, el argentino sacó una hoja de papel y comenzó a leer.

''Me gustaría decir que mi inglés es malo, me sentiría avergonzado si me escuchara hablar en inglés. Pero lo voy a mejorar, quiero mejorarlo", comentó Bielsa en ese idioma.

Lea acá: Santos Borré y Quintero marcaron con River Plate, en un amistoso frente a Deportivo Morón

Publicidad

Luego de terminar, el rosarino intentó seguir hablando pero culminó en un simple amague. "This is… Quería decir eso antes de empezar", y continuó la rueda de prensa en español.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados ingrese ACÁ